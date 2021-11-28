Дима Билан оправдался за скандальное выступление : «Я очень много плачу»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bilanofficial/Instagram
На личной странице артиста появилось несколько видео, которые исполнитель хита «Хулиган» записал после концерта в Казахстане будучи в нетрезвом состоянии. Певец еще со сцены начал вести себя странно, а после продолжил в Instagram. Билан в отчаянии обратился к подписчикам, где сообщил им о том, что не спал трое суток и очень устал от бесконечных съемок и концертов.
«Я не спал трое суток уже. Потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я бесконечно, постоянно в состоянии высечения искр. У меня другого не бывает», — признался артист.
«Я очень много плачу, кстати, ну, по глазам видно», — добавил Билан.
Артист рассказал, что главное в жизни для него это родители и сестры. Остальное не имеет значения. «У меня есть мама, есть папа, и сестры есть. Дальше мне вообще ничего не важно. Уже». Также Дима всю жизнь хранит два больших секрета, которые он не может никому рассказать.
На фоне приближающегося юбилея победителя «Евровидения 2008» захлестнули эмоции. Артист не знает, как объяснить то, что с ним происходит, но обещает быть честным со своими подписчиками. Певец отметил, что утром ему будет стыдно за свое нетрезвое поведение, но удалять видео он не планирует.
«Мне звонят все, говорят сотри Stories. Ребят, повторяю еще раз, вы не люди? У вас не бывает ошибок? Это же не так», — продолжил артист.
Билан намерен стать ближе к подписчикам и, может быть, завести блог, в котором он будет честно говорить о своей жизни. Артист также отметил, что всегда отказывается от больших интервью, в том числе Юрию Дудю и Ксении Собчак, которой он «не верит».
В 2019 году артист уже появлялся на публике в нетрезвом состоянии. Перед концертом в Самаре он изрядно выпил в компании друзей, а после вышел на сцену. Артист не понимает, почему никто не остановил его. «Я вот говорю: «Почему вы меня выпустили на сцену?» — Ну, не вышел бы, и всё», — признавался Билан в Youtube-шоу «А поговорить?» За тот инцидент певец извинился перед жителями Самары и пожертвовал 7 миллионов на благоустройство города.
Фото и видео: Instagram