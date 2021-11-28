Дима Билан оправдался за скандальное выступление : «Я очень много плачу»

На фоне приближающегося юбилея победителя «Евровидения 2008» захлестнули эмоции. Артист не знает, как объяснить то, что с ним происходит, но обещает быть честным со своими подписчиками. Певец отметил, что утром ему будет стыдно за свое нетрезвое поведение, но удалять видео он не планирует.

«Мне звонят все, говорят сотри Stories. Ребят, повторяю еще раз, вы не люди? У вас не бывает ошибок? Это же не так», — продолжил артист.

Билан намерен стать ближе к подписчикам и, может быть, завести блог, в котором он будет честно говорить о своей жизни. Артист также отметил, что всегда отказывается от больших интервью, в том числе Юрию Дудю и Ксении Собчак, которой он «не верит».

В 2019 году артист уже появлялся на публике в нетрезвом состоянии. Перед концертом в Самаре он изрядно выпил в компании друзей, а после вышел на сцену. Артист не понимает, почему никто не остановил его. «Я вот говорю: «Почему вы меня выпустили на сцену?» — Ну, не вышел бы, и всё», — признавался Билан в Youtube-шоу «А поговорить?» За тот инцидент певец извинился перед жителями Самары и пожертвовал 7 миллионов на благоустройство города.