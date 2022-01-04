По сюжету мыльной оперы: как звезда сериала «Просто Мария» стала женой президента

Вероника как-то дала совет своей молодой родственнице: «Если хочешь стать суперзвездой, мало быть просто талантливой и красивой, нужно обязательно стать идеальной женой и матерью».

Анхелика прислушалась к словам Кастро. Она между съемками обустраивала быт, заботилась о детях и любимом мужчине, который жениться на матери своих дочерей почему-то не спешил. Не забывала Ривера и про себя: она всегда находила время на занятия спортом, на образование, на косметологов. Актриса стремилась выглядеть не просто красиво, а идеально. И у нее это получалось.

В 1990-е вышло 9 сериалов с участием Анхелики Риверы: «Моя маленькая Соледад», «Сон любви», «Хозяйка», «Ураган» и другие.