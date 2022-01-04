По сюжету мыльной оперы: как звезда сериала «Просто Мария» стала женой президента
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Анхелика Ривера родилась в Мехико в многодетной семье, где, кроме нее, были еще пять девочек и мальчик. Анхелика росла красивой девочкой с ладной фигурой и жгучими карими глазами. После того как она в 17 лет победила на местном конкурсе красоты, ее заметили менеджеры. За несколько лет Ривера успела поработать в Мексике, Японии и США. Она снималась для рекламных роликов и глянца.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1986-м Анхелика снялась в клипе Вероники Кастро. Через пару лет Риверу пригласили сниматься в сериале «Просто Мария» с Викторией Руффо в главной роли. Юной красотке Анхелике досталась роль Исабеллы, второй жены Хосе Игнасио.
Окунувшись в мир мыльных опер, модель и актриса стала заводить новые знакомства. Вскоре она познакомилась с продюсером Хосе Альберто Кастро, братом Вероники Кастро. Их отношения длились много лет. У пары родились три дочери София, Фернанда, Рехина.
Фото: Kinopoisk.ru
Вероника как-то дала совет своей молодой родственнице: «Если хочешь стать суперзвездой, мало быть просто талантливой и красивой, нужно обязательно стать идеальной женой и матерью».
Анхелика прислушалась к словам Кастро. Она между съемками обустраивала быт, заботилась о детях и любимом мужчине, который жениться на матери своих дочерей почему-то не спешил. Не забывала Ривера и про себя: она всегда находила время на занятия спортом, на образование, на косметологов. Актриса стремилась выглядеть не просто красиво, а идеально. И у нее это получалось.
В 1990-е вышло 9 сериалов с участием Анхелики Риверы: «Моя маленькая Соледад», «Сон любви», «Хозяйка», «Ураган» и другие.
Фото: Kinopoisk.ru
Женой Кастро Ривера стала только в 2004-м, но всего через четыре года они развелись. Что стало причиной такого стремительного краха семьи, экс-супруги оставили в секрете, но в их окружении шептали, что Анхелика не смогла смириться с неким поступком мужа.
Вскоре после развода актриса на одном из светских приемов познакомилась с губернатором штата Мехико Энрике Пенья Ньето. Во время беседы с красавцем-политиком Анхелика нервничала. Но вскоре легкая беседа настолько их увлекла, что они не заметили, как вечер подошел к концу. Так начался их роман.
Поженились влюбленные в 2010 году. В семье росли шестеро детей — три дочери Анхелики и дочь и два сына Энрике. Детей ему родила первая супруга, скончавшаяся из-за тяжелой болезни. Кроме того, у политика есть несколько внебрачных детей, но официально он признал лишь одного сына.
После замужества Анхелика Ривера оставила кинокарьеру и посвятила себя общественной деятельности. Когда ее муж в 2012-м стал президентом Мексики, экс-актрису назвали одной из самых красивых в мире первых леди. Во всех официальных поездках Энрике Пенья Ньето за рубеж жена неизменно сопровождала его.
Президент Мексики активно вел страницу в Instagram, где не уставал признаваться в любви жене. Не забывал он и первую супругу, посвящая ей трогательные публикации.
К концу президентского срока Энрике журналисты прознали, что в последнее время идиллические семейные картинки красивой пары были не больше чем игра на камеру для поддержания репутации главы государства. В 2018-м юристы Ньето начали подготовку документов для бракоразводного процесса.
И, как только Энрике сложил полномочия президента, он развелся с женой. Причину распада красивой пары не назвали. Злопыхатели заявляли, что брак актрисы и политика был по расчету и Ривера якобы даже получила деньги за исполнение роли первой леди. Но поклонники пары утверждали, что чувства были настоящими, ибо сыграть любовь настолько искренне и правдоподобно очень сложно.
Фото: Getty Images
Анхелика Ривера недавно заявила, что планирует возобновить карьеру в кино. Но пока премьер теленовелл с ее участием не было. Все свое время бывшая первая леди посвящает воспитанию дочек.
Фото: Instagram, Getty Images, East News, кадры фильмов, kinopoisk.ru