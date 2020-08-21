Как выглядит и чем занимается звезда «Просто Марии» Виктория Руффо через 30 лет после выхода сериала
Фото: Getty Images
Фильмография 58-летней Виктории Руффо насчитывает 30 фильмов и сериалов. Но всенародную любовь у себя на родине в Мексике и у зрителей из стран бывшего СССР она завоевала после съемок в сериале «Просто Мария».
Виктория Мария Виктория Эухения Гваделупе Мартинес дель Рио Морено Руффо родилась 31 мая 1962 года в обычной семье. Кстати, и Виктория, и обе ее сестры Марсела и Габриэла связали свою жизнь с телевидением, став актрисой, продюсером и работником на ТВ соответственно.
Карьеру Виктория Руффо начала в 17 лет, снявшись в эпизодической роли в сериале «Ангел тишины», где ее даже не указали в титрах. В том же 1979-м молодая черноволосая красавица появилась в еще одном «безымянном» для себя сериале «Дискотека — это любовь».
Но уже через год 18-летняя актриса появилась в фильме «Живу в красном свете», сыграв роль Пилар Альварес. Талант и красоту юной артистки оценили, и предложения о съемках посыпались одно за другим. За несколько лет Виктория Руффо сыграла в 11 сериалах.
Фото: Kinopoisk.ru
И после этого в жизни Виктории появилась Мария, сделавшая ее звездой международного масштаба. Во время съемок актрисе было уже 27 лет, но она блестяще справилась с ролью невинной девушки из провинции, приехавшей устраивать жизнь в столицу.
Фото: Кадр фильма
Кстати, сериал сыграл важную роль не только в творческой, но и в личной жизни Руффо. На съемочной площадке она познакомилась с актером Эухенио Дербесом, который приходил туда проведать мать — Сильвию Дербес, игравшую донну Мати.
В 1992 году влюбленные сыграли свадьбу, и вскоре у них родился сын Хосе Эдуардо. Правда, брак распался всего через 5 лет. После развода Руффо и Дербес сохранили ровные отношения. Сегодня Эухенио, как и Виктория, — один из самых востребованных и популярных актеров в Мексике. К слову, на его страницу в Instagram подписаны более 15 млн человек (у Виктории — 1,2 млн фолловеров).
Фото: Кадр видео
В последующие годы у Руффо не было таких же успешных проектов, как «Просто Мария». Она снималась, но популярность у ее новых фильмов были не такими высокими (хотя, в отличие от зрителей, критики невысоко оценили сериал про простушку).
Зато личная жизнь актрисы стала налаживаться: в 2001 году она вышла замуж за политика Омара Файяда, а в 2004-м в возрасте 42 лет родила близнецов Викторию и Ануара. Ради детей Руффо сделала перерыв в карьере.
Фото: www.instagram.com/victoriaruffo/
Но уже через год Виктория вернулась в кино, сыграв в сериале «Мачеха», имевший успех у киноманов.
Фото: Кадр фильма
Затем фильмография Руффо пополнилась еще несколькими успешными проектами, среди них — «Триумф любви» и «Во имя любви», высоко оцененные критиками.
Виктория Руффо успешно совмещает съемки в кино, игру в театре и участие в телешоу. Она, как и много лет назад, одна из самых любимых актрис у себя на родине. При плотном рабочем графике актриса успевает уделять время и своей большой семье, и поклонникам, с которыми общается через социальные сети.
И, хотя микроблог актрисы полон фотографий и видео, обработанных в фоторедакторах, она в свои 58 лет выглядит великолепно. Виктория не увлекается пластическими операциями, что помогает ей сохранить свою природную красоту. Поклонники под каждой публикацией оставляют сотни комплиментов.
Последний фильм с участием Виктории вышел на экраны в 2019 году, но она ведет переговоры о съемках в новых картинах. К тому же одна из самых высокооплачиваемых актрис компаний «Телевиса» и «Телемундо» — постоянная участница популярных шоу. Так что поклонники Руффо в ближайшие годы точно будут наслаждаться, глядя на любимую актрису, сидя у телевизоров.
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Фото: Instagram Виктории Руффо, кадры фильмов, Getty Images, kinopoisk.ru, кадры видео youtube-канала Imagen Entretenimiento, El Universal/ Global Look press
Видео: «Просто Мария»
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