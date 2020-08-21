Как выглядит и чем занимается звезда «Просто Марии» Виктория Руффо через 30 лет после выхода сериала

Фильмография 58-летней Виктории Руффо насчитывает 30 фильмов и сериалов. Но всенародную любовь у себя на родине в Мексике и у зрителей из стран бывшего СССР она завоевала после съемок в сериале «Просто Мария».

Виктория Мария Виктория Эухения Гваделупе Мартинес дель Рио Морено Руффо родилась 31 мая 1962 года в обычной семье. Кстати, и Виктория, и обе ее сестры Марсела и Габриэла связали свою жизнь с телевидением, став актрисой, продюсером и работником на ТВ соответственно.