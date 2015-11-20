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По стопам знаменитых родителей: Микелла Абрамова, Инга и Ева Лепс, Никита Пресняков и другие дети звезд, покоряющие шоу-бизнес

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с дочерью Микеллой

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
1 июня во всем мире отмечают день защиты детей. Предлагаем в первый день лета вспомнить талантливых детей знаменитостей, которые решили пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с творческими профессиями.

Микелла Абрамова

Фото: Instagram

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона популярного музыкального телепроекта «Голос. Дети». Пока одни сомневаются в том, что Микелла достойна победы, другие поддерживают ее, сама она настроена продолжать карьеру в шоу-бизнесе. «Друзья! Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! Конечно же, огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам, и каждому, кто работал с нами над проектом «Голос. Дети»! Моя мечта выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!», — написала она в Instagram.

Инга Лепс

Фото: Starface

Дочери Григория Лепса Инге не удалось стать участницей шоу «Голос» — девушка не прошла «слепые» прослушивания. Впрочем, эта неудача не помешала Инге продолжить свой путь к славе. Сейчас она пытается стать успешной актрисой, а музыкальный Олимп в составе группы COSMOS girls покоряет ее младшая сестра Ева.

Никита Пресняков

Фото: Instagram

Внук Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита регулярно заявляет о том, что делает музыку, которая принципиально отличается от творчества его знаменитых родственников. Сейчас Никита пытается покорить шоу-бизнес в составе рок-группы Multiverse.

Александр Филин

Фото: Instagram

Сын бывшего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина и артистки балета Марии Прорвич Александр принимал участие в проекте «Голос. Дети» в 2016 году. Его младший брат Сергей успешно прошел «слепые» прослушивания и попал в команду Светланы Лободы в этом году, но в финал проекта в итоге не попал.

Александра Стычкина

Фото: Instagram

Дочь Евгения Стычкина Александра профессионально занимается музыкой. В прошлом году юная пианистка выступила на большой сцене вместе с маэстро Владимиром Спиваковым. «#дочь #стычкин #счастье #музыка #Моцарт #любовь #sashastyk #онабылаблистательна Полный зал Владимир Спиваков дирижирует Саша у рояля - я лопнул от гордости!», — подписал актер ролик с выступлением дочери в своем Instagram.

Арсений Шульгин

Фото: Instagram

Младший сын Валерия Арсений Шульгин играет на пианино, занимается классической музыкой и выступает с концертами. Кроме того, молодой человек еще и поет. «Удивил так удивил. Наш Арсений Шульгин еще и поет неплохо. Не зря поговорка существует: талантливый человек талантлив во всем. И еще одна приходит на ум: от осины не родятся апельсины, имею в виду маму», — написал супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram. Сама Валерия узнала о способностях сына из Интернета. «Какие новости иногда узнаешь из интернета! Сегодня впервые услышала, как поет мой пианист. Очень приятно удивлена. Требую продолжения», — заявила певица.

Варвара Визбор

Фото: Starface

Варвара Визбор — российская певица, внучка советского автора-исполнителя песен, поэта, актера, писателя и журналиста, киносценариста, кинодокументалиста, драматурга и, художника Юрия Визбора. В 2015 году она приняла участие в «слепых» прослушиваниях телевизионного шоу «Голос», ни один из судей не повернулся, что не помешало ей продолжить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас Варвара выступает со своим музыкальным коллективом, записывает новые песни и активно гастролирует.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Starface, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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