По стопам знаменитых родителей: Микелла Абрамова, Инга и Ева Лепс, Никита Пресняков и другие дети звезд, покоряющие шоу-бизнес

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона популярного музыкального телепроекта «Голос. Дети». Пока одни сомневаются в том, что Микелла достойна победы, другие поддерживают ее, сама она настроена продолжать карьеру в шоу-бизнесе. «Друзья! Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! Конечно же, огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам, и каждому, кто работал с нами над проектом «Голос. Дети»! Моя мечта выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!», — написала она в Instagram.