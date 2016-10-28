Пианист Арсений Шульгин удивил Валерию и Иосифа Пригожина

Ни для кого не секрет, что Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, пошел по маминым стопам и вовсю развивает свои музыкальные способности. Юный пианист уже выступает с концертами, и родители пророчат ему звездное будущее. Однако для них стало большим сюрпризом, что Арсений умеет еще и петь.

«Удивил так удивил. Наш Арсений Шульгин еще и поет неплохо. Не зря поговорка существует: талантливый человек талантлив во всем. И еще одна приходит на ум: От осины не родятся апельсины, имею в виду маму», — написал восхищенный продюсер в своем блоге.