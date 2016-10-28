«От осины не родятся апельсины»: Иосиф Пригожин оценил вокальный талант сына Валерии
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Пианист Арсений Шульгин удивил Валерию и Иосифа Пригожина
Ни для кого не секрет, что Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, пошел по маминым стопам и вовсю развивает свои музыкальные способности. Юный пианист уже выступает с концертами, и родители пророчат ему звездное будущее. Однако для них стало большим сюрпризом, что Арсений умеет еще и петь.
«Удивил так удивил. Наш Арсений Шульгин еще и поет неплохо. Не зря поговорка существует: талантливый человек талантлив во всем. И еще одна приходит на ум: От осины не родятся апельсины, имею в виду маму», — написал восхищенный продюсер в своем блоге.
Сама Валерия узнала о способностях сына из Интернета. «Какие новости иногда узнаешь из интернета! Сегодня впервые услышала, как поет мой пианист. Очень приятно удивлена. Требую продолжения», — написала она накануне.
А вам нравится, как поет этот юноша?
Фото: instagram.com