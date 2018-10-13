Платье «мокрой вороны», маска Ганнибала Лектера и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Наряды Риты Оры в последнее время кричат о том, что ей необходим стилист. На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards она была в прозрачном платье с декором, напоминающим ползающих по телу червяков или змей, а теперь выбрала платье, в котором ее фигура смотрелась как полено.

Кэти Перри