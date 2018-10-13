logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Платье «мокрой вороны», маска Ганнибала Лектера и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 30

Хайди Клум

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Хайди Клум и Рита Ора продолжают появляться на красных дорожках во все более неудачных нарядах, Блэк Чайна — демонстрировать отсутствие вкуса, силиконовую грудь и «копченый» загар. Эффектно ворвалась в наш рейтинг модных провалов 23-летняя певица Poppy, пришедшая на церемонию вручения American Music Awards в черной пластиковой маске, в которой была похожа на Ганнибала Лектера.

Хайди Клум

Хайди Клум пришла на церемонию American Music Awards в черном полупрозрачном вязаном платье с бахромой и с укладкой с эффектом мокрых волос. Похожа модель была на ворону, попавшую под дождь и заблудившуюся на красной дорожке.

Poppy

Певица Poppy решила эпатировать публику, и у нее это получилось. После ее эффектного выхода на красную дорожку таблоиды начали писать о ее странном наряде и маске, похожей на ту, в которой ходил герой Энтони Хопкинса Ганнибал Лектер в фильме «Молчание ягнят». «Она съест ваше сердце», — гласили заголовки.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс надела на белую рубашку то ли пояс с бахромой, то ли юбку. Похоже это было на блестящий новогодний «дождик» для елки.

Рита Ора

Наряды Риты Оры в последнее время кричат о том, что ей необходим стилист. На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards она была в прозрачном платье с декором, напоминающим ползающих по телу червяков или змей, а теперь выбрала платье, в котором ее фигура смотрелась как полено.

Кэти Перри

Кэти Перри появилась на благотворительном аукционе в образе Барби в розовом блестящем комбинезоне со шлейфом и блондинистом парике с бантом. Может, Кэти уже готовится к Хэллоуину?

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум тоже решила поэкспериментировать с образом Барби и пришла на презентацию нового сезона канала СТС в не самом удачном наряде.

Блэк Чайна

Блэк Чайна не изменяет себе и продолжает одеваться слишком откровенно и безвкусно. На этот раз она продемонстрировала во всей красе все свои силиконовые изгибы в прозрачном платье-«занавеске» в стразах.

Хелена Маттссон

Хелена Маттссон выбрала платье со странным и слишком глубоким декольте, подчеркнувшим ее, прямо скажем, не самую упругую грудь.

Шантель Джеффрис

1 / 2
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Шантель Джеффрис тоже перестаралась с откровенностью. Фотографам модель позировала в черном куске ткани с расстегнутыми пришитыми сверху молниями, едва прикрывавшем ее прелести. Возможно, Шантель решила, что это было платье, но нам так не показалось.

Текст: Роман Страсный

Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги