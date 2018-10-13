Платье «мокрой вороны», маска Ганнибала Лектера и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Хайди Клум
Хайди Клум пришла на церемонию American Music Awards в черном полупрозрачном вязаном платье с бахромой и с укладкой с эффектом мокрых волос. Похожа модель была на ворону, попавшую под дождь и заблудившуюся на красной дорожке.
Poppy
Певица Poppy решила эпатировать публику, и у нее это получилось. После ее эффектного выхода на красную дорожку таблоиды начали писать о ее странном наряде и маске, похожей на ту, в которой ходил герой Энтони Хопкинса Ганнибал Лектер в фильме «Молчание ягнят». «Она съест ваше сердце», — гласили заголовки.
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс надела на белую рубашку то ли пояс с бахромой, то ли юбку. Похоже это было на блестящий новогодний «дождик» для елки.
Рита Ора
Наряды Риты Оры в последнее время кричат о том, что ей необходим стилист. На церемонии вручения наград MTV Video Music Awards она была в прозрачном платье с декором, напоминающим ползающих по телу червяков или змей, а теперь выбрала платье, в котором ее фигура смотрелась как полено.
Кэти Перри
Кэти Перри появилась на благотворительном аукционе в образе Барби в розовом блестящем комбинезоне со шлейфом и блондинистом парике с бантом. Может, Кэти уже готовится к Хэллоуину?
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум тоже решила поэкспериментировать с образом Барби и пришла на презентацию нового сезона канала СТС в не самом удачном наряде.
Блэк Чайна
Блэк Чайна не изменяет себе и продолжает одеваться слишком откровенно и безвкусно. На этот раз она продемонстрировала во всей красе все свои силиконовые изгибы в прозрачном платье-«занавеске» в стразах.
Хелена Маттссон
Хелена Маттссон выбрала платье со странным и слишком глубоким декольте, подчеркнувшим ее, прямо скажем, не самую упругую грудь.
Шантель Джеффрис
Шантель Джеффрис тоже перестаралась с откровенностью. Фотографам модель позировала в черном куске ткани с расстегнутыми пришитыми сверху молниями, едва прикрывавшем ее прелести. Возможно, Шантель решила, что это было платье, но нам так не показалось.
Текст: Роман Страсный
Фото: instagram, globallookpress, eastnews, starface