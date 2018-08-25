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«Червяки» на платье, наряд восточной бабушки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Ора

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Звезда фильма «Американский пирог» нас не удивила и снова выглядела ужасно во время выхода в свет, а вот на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards было много сюрпризов. Многие знаменитости превзошли сами себя.

Мадонна

Мадонна в последнее время все более и более неудачно экспериментирует со стилем, прибавляя себе нарядами и украшениями больше лет, На этот раз на церемонии MTV Video Music Awards она была похожа на восточную бабушку в балахоне, халате и куче украшений.

Рита Ора

Рита Ора не может похвастаться идеальными формами и спортивным прессом, но не комплексует по этому поводу. Может, это и неплохо. Вот только прозрачное платье с декором, напоминающим ползающих по ее телу червяков или змей, смотрелось на ней так себе.

Ники Минаж

Ники Минаж уже не знает, как еще раздеться и показать публике свои пышные формы. На этот раз певица надела прозрачное платье-«занавеску» на купальник, который еле прикрывал ее силиконовую грудь. Завершали образ волосы ниже колен.

Эмбер Роуз

Эмбер Роуз, видимо, в отчаянии. Модель рассталась с репэром Канье Уэстом, который предпочел ей Ким Кпрдашьян, потом поймала на измене отца своего ребенка рэпера Уиз Халифу, и теперь выходит на красные дорожки вот в таких нарядах... Эмбер, не надо так отчаиваться, лучшее впереди!

Блэк Чайна

Блэк Чайна тоже явно рвалась показать себя всем во всей красе, но взяла себя в руки и слегка прикрылась розовыми цепями.

Тара Рид

С Тарой Рид все без изменений — актриса продолжает лететь на дно модной пропасти. На этот раз звезда фильма «Американский пирог» пришла на кинопремьеру в платье, похожем на два или три сшитых друг с другом костюма фигуристок.

Доминик Суэйн

Звезда фильма «Лолита» Доминик Суэйн уже давно не так молода и свежа, но почему-то продолжает поддерживать образ юной соблазнительницы. Выглядит она при этом, мягко говоря, нелепо.

Тана Монго

Тана Монго надела для выхода в свет слишком маленькое черное платье. Но все было бы не так плохо, если бы она не решила дополнить его двумя занавесками на руках. Что это?!

Чаро

Обладательницей худшего наряда на прошедшей неделе стала любительница пластики и коротких платьев, 67-летняя испанско-американская певица и актриса Чаро. Даже не знаем, стоит ли это комментировать.

Фото: globallookpress

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