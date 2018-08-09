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Пластика скул, губ, груди и не только: как менялась внешность звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

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Мерьем Узерли смогла стать не только любимой наложницей султана Сулеймана, по сюжету популярного сериала «Великолепный век», но и любимой актрисой для миллионов телезрителей по всему миру. Мы собрали фотографии актрисы разных лет и оценили, как менялась ее внешность.

Мерьем Узерли 12 августа исполнится 35 лет. К этому возрасту актриса успела сделать несколько пластических операций и добиться эффектной внешности. По крайне мере, так считают многие ее поклонники. Сама Мерьем отрицает, что обращалась к пластическим хирургам. Впрочем, если посмотреть на последние фотографии Узерли, заметно, что ее губы стали больше, скулы — более выраженными, а бюст, несмотря на потерю веса — пышнее (актриса специально набирала вес для съемок в «Великолепном веке», а после того, как покинула сериал, сильно похудела). Предлагаем вам оценить самим.

Фото: DPA, eastnews, instagram, globallookpress, getty

Видео: instagram

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