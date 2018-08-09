Пластика скул, губ, груди и не только: как менялась внешность звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли

Мерьем Узерли 12 августа исполнится 35 лет. К этому возрасту актриса успела сделать несколько пластических операций и добиться эффектной внешности. По крайне мере, так считают многие ее поклонники. Сама Мерьем отрицает, что обращалась к пластическим хирургам. Впрочем, если посмотреть на последние фотографии Узерли, заметно, что ее губы стали больше, скулы — более выраженными, а бюст, несмотря на потерю веса — пышнее (актриса специально набирала вес для съемок в «Великолепном веке», а после того, как покинула сериал, сильно похудела). Предлагаем вам оценить самим.