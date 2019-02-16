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Перчатки от ушей, «платье-ваза» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Кайли Дженнер

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В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». Именно это мероприятие стало лидером по количеству модных провалов знаменитостей на прошедшей неделе.

Кайли Дженнер

Младшая сестра звезды реалити Ким Кардашьян Кайли Дженнер нечасто выходит на красные дорожки, так что пока она чувствует себя в свете не очень уверенно, позирует скованно и наряды выбирает не самые удачные. Например, на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Кайли позировала фотографам в топе в виде розовых перчаток, перекинутых через шею.

Кэти Перри

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Кэти Перри тоже отличилась на «Грэмми», выйдя на красную дорожку в розовом платье, которое мы деликатно сравнили с вазой. В Сети тем временем появилось множество мемов, на которых наряд певицы сравнили с валиком для краски, кеглей в ожидании шара, мочалкой для машин, шаурмой и даже тампоном.

Cardi B

Еще более странно на красной дорожке музыкальной премии выглядела Cardi B. На мероприятии рэп-исполнительница появилась в наряде в виде раскрытой морской раковины, украшенном двумя цветками ниже пояса... Завершал образ высокий пучок, обмотанный гирляндой в виде золотых бусин.

Тейлор Паркс

Розовое безумие на дорожке «Грэмми — 2019» поддержала Тейлор Паркс, надевшая на церемонию нечто, похожее на гигантскую мочалку.

Фантазия Баррино

Фантазия Баррино тоже решила поэкспериментировать с нестандартными модными решениями и в итоге была похожа на человека с обуглившейся рукой.

Андра Дэй

Андра Дэй перестаралась с ностальгией по 60-м, сиреневым цветом и стремлением быть самой сексуальной на красной дорожке. Нам Андра напомнила героиню Светланы Светличной, пытавшуюся соблазнить персонажа Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука».

Хеннесси Каролина

Младшая сестра Cardi B Хеннесси Каролина поддержала певицу на «Грэмми» не только своим присутствием, но и нестандартным нарядом.

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер на афтепати премии появилась в объемном длинном жакете, визуально укоротившим ей ноги и нарушившем пропорции фигуры. Ну а про прозрачные панталоны, похожие на утягивающее белье, вообще промолчим... Сабрина уверенно победила в номинации «Что это было?!».

Леле Понс

Леле Понс появилась на красной дорожке в аляповатой золотистой занавеске в стразах, из которой были сшиты и мини-платье, и шлейф, и даже ботфорты.

Тони Брэкстон

Тони Брэкстон в очередной раз решила продемонстрировать себя во всей красе в прозрачном платье и в очередной раз перестаралась. Дамы, в женщине должна оставаться загадка!

Долли Партон

«Королева кантри» Долли Партон и на восьмом десятке продолжает жечь и старается быть в центре внимания на красных дорожках. Восхищаемся энергией певицы и советуем ей нанять стилиста.

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Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress

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