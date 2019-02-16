Перчатки от ушей, «платье-ваза» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кайли Дженнер
Младшая сестра звезды реалити Ким Кардашьян Кайли Дженнер нечасто выходит на красные дорожки, так что пока она чувствует себя в свете не очень уверенно, позирует скованно и наряды выбирает не самые удачные. Например, на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Кайли позировала фотографам в топе в виде розовых перчаток, перекинутых через шею.
Кэти Перри
Кэти Перри тоже отличилась на «Грэмми», выйдя на красную дорожку в розовом платье, которое мы деликатно сравнили с вазой. В Сети тем временем появилось множество мемов, на которых наряд певицы сравнили с валиком для краски, кеглей в ожидании шара, мочалкой для машин, шаурмой и даже тампоном.
Cardi B
Еще более странно на красной дорожке музыкальной премии выглядела Cardi B. На мероприятии рэп-исполнительница появилась в наряде в виде раскрытой морской раковины, украшенном двумя цветками ниже пояса... Завершал образ высокий пучок, обмотанный гирляндой в виде золотых бусин.
Тейлор Паркс
Розовое безумие на дорожке «Грэмми — 2019» поддержала Тейлор Паркс, надевшая на церемонию нечто, похожее на гигантскую мочалку.
Фантазия Баррино
Фантазия Баррино тоже решила поэкспериментировать с нестандартными модными решениями и в итоге была похожа на человека с обуглившейся рукой.
Андра Дэй
Андра Дэй перестаралась с ностальгией по 60-м, сиреневым цветом и стремлением быть самой сексуальной на красной дорожке. Нам Андра напомнила героиню Светланы Светличной, пытавшуюся соблазнить персонажа Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука».
Хеннесси Каролина
Младшая сестра Cardi B Хеннесси Каролина поддержала певицу на «Грэмми» не только своим присутствием, но и нестандартным нарядом.
Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер на афтепати премии появилась в объемном длинном жакете, визуально укоротившим ей ноги и нарушившем пропорции фигуры. Ну а про прозрачные панталоны, похожие на утягивающее белье, вообще промолчим... Сабрина уверенно победила в номинации «Что это было?!».
Леле Понс
Леле Понс появилась на красной дорожке в аляповатой золотистой занавеске в стразах, из которой были сшиты и мини-платье, и шлейф, и даже ботфорты.
Тони Брэкстон
Тони Брэкстон в очередной раз решила продемонстрировать себя во всей красе в прозрачном платье и в очередной раз перестаралась. Дамы, в женщине должна оставаться загадка!
Долли Партон
«Королева кантри» Долли Партон и на восьмом десятке продолжает жечь и старается быть в центре внимания на красных дорожках. Восхищаемся энергией певицы и советуем ей нанять стилиста.
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress