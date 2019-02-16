Перчатки от ушей, «платье-ваза» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кэти Перри тоже отличилась на «Грэмми», выйдя на красную дорожку в розовом платье, которое мы деликатно сравнили с вазой. В Сети тем временем появилось множество мемов, на которых наряд певицы сравнили с валиком для краски, кеглей в ожидании шара, мочалкой для машин, шаурмой и даже тампоном.

Cardi B