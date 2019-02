Сияющая Леди Гага, роскошная Джей Ло, озорная Майли Сайрус и другие звезды на церемонии вручения «Грэмми — 2019»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми — 2019». Леди Гага, Дженнифер Лопес, Хайди Клум, Карди Би, Камила Кабельо и многие другие звезды выбрали лучшие наряды для появления на красной дорожке, а некоторые — выхода на сцену в качестве победителей.

Обладателями «музыкального Оскара» стали:

ЛУЧШАЯ ЗАПИСЬ ГОДА: This Is America — Чайлдиш Гамбино (также были номинированы: I Like It — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin; The Joke — Бренди Карлайл; Godʼs Plan — Дрейк; Shallow — Леди Гага, Брэдли Купер; All The Stars — Кендрик Ламар, SZA; Rockstar — Post Malone, 21 Savage; The Middle — Zedd, Maren Morri, Grey)

ПЕСНЯ ГОДА: This Is America — Чайлдиш Гамбино (также были номинированы: All The Stars Кендрик Ламар, SZA; Booʼd Up Ларранс Допсон, Джоель Джеймс, Элла Маи и Дижон МакФарлейн; Godʼs Plan Дрейк; In My Blood Шон Мендес; The Joke Бренди Карлайл; The Middle Zedd, Maren Morri, Grey; Shallow — Леди Гага, Брэдли Купер).