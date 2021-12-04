Патрисия Каас: почему самая красивая певица Франции не нашла счастья в личной жизни

Патрисия Каас: почему самая красивая певица Франции не нашла счастья в личной жизниЕе романы с Делоном и Айронсом обсуждал весь мир, а она осталась одна
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Sven Hoppe/ Global Look press
Модель-певица
Патрисия Каас родилась 5 декабря 1966 годы. Она младшая из семерых детей в семье. Девочка пела с ранних лет, и мать всячески поощряла это увлечение. Патрисия свободно говорила на французском, немецком (семья жила в приграничном с Германией французском городке), могла исполнять песни на английском.
Еще школьницей она стала завоевывать призовые места на вокальных конкурсах. Уже тогда у нее был знаменитый хриплый тембр, который сравнят с тембром Марлен Дитрих и Эдит Пиаф.
В 13 лет Каас заключила первый контракт с небольшой немецкой звукозаписывающей студией. А в 16 решила себя испробовать в качестве модели. И позировать у нее получалось лучше. Агенты не видели в Патрисии потенциала, считая, что вторая Мирей Матье миру не нужна.
Депардье в продюсерах
И все же со временем нашлись те, кто поверил в хрупкую француженку. Первым ее продюсером стал... архитектор Бернард Швотз, а вторым — актер Жерар Депардье. Долгие годы он сотрудничал с подопечной, продвигая ее в мире шоу-бизнеса, а песни молодой исполнительнице писала его супруга Элизабет.
Фото: Getty Images
В 1988 году Каас выпустила первый альбом, который взлетел на вершины хит-парадов не только во Франции, но и в других европейских странах, и в Канаде, — Mademoiselle chante…
Но первый большой успех певице омрачила страшная потеря: в 1989-м от рака скончалась ее мать. С тех пор подаренный ею плюшевый мишка везде сопровождает Патрисию.
Через год Каас отправила в первое мировое турне, длившееся больше года. Француженка стала настолько известной, что 1991-м получила две престижные награды — World Music Awards и Bambi. А вскоре, на конкурсе ECHO в Кельне заняла третье место в номинации «Лучшая международная певица». Первое место досталось Шер. Также за победу бились Мадонна, Уитни Хьюстон и Тина Тернер.
С 1988 года по 1999-й певица записала пять дисков. Она без перерыва гастролировала, в том числе и в России.
Громкие романы
Имя Патрисии Каас часто появлялось в прессе не только в связи с музыкальными успехами, но и рядом с именами всемирно известных мужчин, с которыми ей приписывали романы.
Долгое время ходили слухи, что певица встречалась с самим Аленом Делоном. Появление их совместных фото наделало много шума. Эту связь не обсуждал только ленивый... И лишь много лет спустя о том, что было на самом деле, Патрисия рассказала в мемуарах «Тень моего голоса».
Однажды она подняла трубку и услышала: «Здравствуйте, это Ален Делон». Услышанное настолько вывело ее из себя, что она едва не нахамила, ответив, что не верит. Но это на самом деле был он — мечта миллионов женщин. Делон позвонил, чтобы пригласить Патрисию стать его спутницей на кинофестивале в Каннах.
Она согласилась. В воспоминаниях артистка рассказывала, что у нее с Делоном были нежные чувства, в глубине души она даже надеялась получить его поцелуй, но страх потери такого друга был сильнее.
В 2002 году состоялась премьера фильма «А теперь, дамы и господа...», где Каас досталась главная женская роль. Ее экранным партнером стал голливудский актер Джереми Айронс.
Слухи об их романе поползли после того, как папарацци засняли их поцелуй при расставании после встречи. «Мы с ним очень сблизились, он просто само очарование. Но и речи быть не могло о нас как о паре», — откровенничала Патрисия на страницах книги.
Разбитое сердце
Первой большой и настоящей любовью Каас стал ее продюсер Сирил Приер. Их отношения длились несколько лет. Но совмещать работу и любовь оказалось непросто. «Если вы орете друг на друга на работе, то невозможно вернуться домой и все забыть», — объясняла разрыв связи певица.
Тем не менее, Патрися и Сирил много лет работали вместе.
Поклонники всегда вились вокруг француженки. И это логично: она талантлива, знаменита, богата. К тому же, в 1999 году ее назвали не только лучшей певицей Франции, но и самой красивой. Тогда она участвовала в конкурсе «Марианна», где выбирают национальный символ страны. Первое место заняла Летиция Каста, второе — Эстель Хэлидей, а третье — Патрисия Каас.
Один из самых продолжительных ее романов был с бельгийским композитором Филиппом Бергманом. Когда Патрисия впервые его увидела воочию, была очарована его внешностью. Себя она красавицей не считала, а он был в ее глазах невероятно хорош. И она даже не допускала мысли, что он может обратить на нее внимание.
Филипп же первый и сразу предложил жить вместе. Каас не могла поверить своему счастью. Но ее любовь разбилась о предательство. Их отношения закончились судебными тяжбами: Бергман хотел забрать ее деньги и недвижимость.
«Я уничтожена. Он добил мои надежды, стер с моего лица вновь обретенную улыбку, первую после смерти мамы. Я утратила доверие и веру. Мужчины меня разочаровали. И бог, который забрал моих родителей, тоже. Я ненавижу любовь и презираю себя за то, что была слабой, влюбленной идиоткой. Но это не заставляет меня полюбить женщин».
Фото: imago stock&people/ Global Look press
В 2010 году у нее случился еще один громкий роман — с женатым миллионеров, клявшимся, что она любовь всей его жизни. Но разводиться с супругой он не спешил, а Патрисия не хотела быть на вторых ролях. Любовь угасла.
«Он больше не пишет. Он больше не звонит. Какой же я была дурой! Эта история была слишком красивой, чтобы быть правдой», — выразительно напишет она в мемуарах.
Ухажеров было много, но толку мало. Каас мечтала о семье, заботливом и надежном мужчине рядом, но не сложилось.
«Принца больше не жду»
Каас не скрывает, что имеет в жизни все, кроме самого главного: «Я независима и многое могу себе позволить. Но счастье не в этом. У меня нет ни семьи, ни детей... Одиночество — это нелегкое испытание, не все могут его выдержать. Я больше не напрягаюсь в поисках прекрасного принца...».
Фото: Aristidis Vafeiadakis/ Global Look press
В последние годы российские поклонники немного слышали о любимой певице. В 2009-м Патрисия Каас представляла Францию на «Евровидении», проходившем в Москве. Тогда же у нее состоялось несколько небольших концертов в российской глубинке.
Последний ее студийный диск вышел в 2016-м, его Каас назвала своим именем. Каас живет во Франции, часто бывает в Германии. Она ведет страницу в Instagram, публикации там делает нечасто.
Но, несмотря на полное одиночество, Патрисия Каас не исключает возможности, что однажды любовь сама найдет ее.
Фото: imago stock&people, Nickels/face to face, Aristidis Vafeiadakis, Sven Hoppe, Instagram, Getty Images