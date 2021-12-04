Патрисия Каас: почему самая красивая певица Франции не нашла счастья в личной жизни

В 1988 году Каас выпустила первый альбом, который взлетел на вершины хит-парадов не только во Франции, но и в других европейских странах, и в Канаде, — Mademoiselle chante…

Но первый большой успех певице омрачила страшная потеря: в 1989-м от рака скончалась ее мать. С тех пор подаренный ею плюшевый мишка везде сопровождает Патрисию.

Через год Каас отправила в первое мировое турне, длившееся больше года. Француженка стала настолько известной, что 1991-м получила две престижные награды — World Music Awards и Bambi. А вскоре, на конкурсе ECHO в Кельне заняла третье место в номинации «Лучшая международная певица». Первое место досталось Шер. Также за победу бились Мадонна, Уитни Хьюстон и Тина Тернер.

С 1988 года по 1999-й певица записала пять дисков. Она без перерыва гастролировала, в том числе и в России.

Громкие романы

Имя Патрисии Каас часто появлялось в прессе не только в связи с музыкальными успехами, но и рядом с именами всемирно известных мужчин, с которыми ей приписывали романы.

Долгое время ходили слухи, что певица встречалась с самим Аленом Делоном. Появление их совместных фото наделало много шума. Эту связь не обсуждал только ленивый... И лишь много лет спустя о том, что было на самом деле, Патрисия рассказала в мемуарах «Тень моего голоса».

Однажды она подняла трубку и услышала: «Здравствуйте, это Ален Делон». Услышанное настолько вывело ее из себя, что она едва не нахамила, ответив, что не верит. Но это на самом деле был он — мечта миллионов женщин. Делон позвонил, чтобы пригласить Патрисию стать его спутницей на кинофестивале в Каннах.

Она согласилась. В воспоминаниях артистка рассказывала, что у нее с Делоном были нежные чувства, в глубине души она даже надеялась получить его поцелуй, но страх потери такого друга был сильнее.