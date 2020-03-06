Проверка на прочность: Энистон c Питтом, Лопес с Энтони и другие звезды, которые дружат после развода

Дженнифер Энистон и Брэд Питт недавно удивили всех за кулисами премии SAG Awards. Кадры, которые сделали фотографы, заставили мир говорить о возможном воссоединении 50-летней Энистон и 56-летнего Питта. Нежность во взглядах, робкие прикосновения, флирт — все это восхитило публику и побудило поклонников пары «держать за них кулачки». Ранее не раз возникали слухи о том, что Дженнифер помогала Брэду пережить тяжелый развод с Анджелиной Джоли... ради которой он ее когда-то оставил. Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в официальном браке 5 лет. Еще 2 года они встречались до этого. Расставание было болезненным, поклонники были уверены: брак их любимцев разрушила именно Джоли. Теперь, когда и брак с ней уже в прошлом, многие надеются на воссоединение.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони