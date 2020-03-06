Проверка на прочность: Энистон c Питтом, Лопес с Энтони и другие звезды, которые дружат после развода
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Hubert Boesl
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Фото: DPA
Дженнифер Энистон и Брэд Питт недавно удивили всех за кулисами премии SAG Awards. Кадры, которые сделали фотографы, заставили мир говорить о возможном воссоединении 50-летней Энистон и 56-летнего Питта. Нежность во взглядах, робкие прикосновения, флирт — все это восхитило публику и побудило поклонников пары «держать за них кулачки». Ранее не раз возникали слухи о том, что Дженнифер помогала Брэду пережить тяжелый развод с Анджелиной Джоли... ради которой он ее когда-то оставил. Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в официальном браке 5 лет. Еще 2 года они встречались до этого. Расставание было болезненным, поклонники были уверены: брак их любимцев разрушила именно Джоли. Теперь, когда и брак с ней уже в прошлом, многие надеются на воссоединение.
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
Фото: DPA
Дженнифер Лопес и Марк Энтони, пожалуй, рекордсмены по степени нежности в отношениях между бывшими супругами. Они развелись после семи лет брака и продолжили вместе воспитывать общих детей — двойняшек Макса и Эмму. Артисты вместе выступают, дружат, устраивают семейные выходные и очень тепло отзываются друг о друге в различных интервью.
Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин
Фото: Eastnews
Фронтмен одной из самых успешных британских групп Coldplay Крис Мартин и обладательница «Оскара» Гвинет Пэлтроу объявили о разводе так, что сразу стало понятно — никаких скандалов, сжигания мостов и судебных разбирательств не последует. Актриса опубликовала на своем сайте фото, на котором они позируют на залитой солнцем лужайке и радостно улыбаются. Сопровождало снимок сообщение под заголовком «Сознательное расставание»: «С грустью в сердцах мы решили расстаться. В течение года мы упорно пытались сохранить наш брак, иногда вместе, иногда по отдельности, но пришли к выводу, что, хотя мы очень сильно любим друг друга, мы будем жить порознь». И никаких скандалов, интриг и расследований. Теперь Крис встречается со звездой «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон, а Гвинет вышла замуж за голливудского успешного продюсера Брэда Фэлчука. Они дружат парами и растят общих детей — дочь Эппл и сына Мозеса.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Фото: Global Look Press / Dennis Van Tine
Семейную лодку Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека штормило несколько лет. Аффлек безуспешно боролся с зависимостями от азартных игр и алкоголя, а потом и вовсе изменил жене с няней собственных детей. Гарнер не стала устраивать истерик и давать комментарии таблоидам. Она спокойно подала на развод и по-дружески поддержала супруга, решившего отправиться в реабилитационный центр. Сейчас они не вместе, но продолжают вдвоем растить общих детей и публично отзываться друг о друге только положительно.
Ванесса Паради и Джонни Депп
Фото: DPA
Когда Джонни Депп ушел от Ванессы Паради, родившей ему двоих детей, к молодой и дерзкой актрисе Эмбер Херд после многолетнего гражданского брака, а потом еще и сделал новой возлюбленной предложение, какие только слова ни начали звучать в его адрес со всех сторон. И только Ванесса совершенно не осуждала супруга, по крайней мере, публично. Более того, когда Херд подала на развод, обвинив Деппа в рукоприкладстве и домашнем насилии, Паради выступила с официальным заявлением. Она назвала актера прекрасным мужем и заботливым отцом, а также заявила, что никогда не поверит в подобные обвинения. Сейчас актриса замужем за режиссером Самюэлем Беншетри и продолжает поддерживать теплые отношения с бывшим гражданским супругом.
Деми Мур и Брюс Уиллис
Фото: Eastnews
Деми Мур променяла Брюса Уиллиса на молодого и горячего начинающего актера Эштона Катчера. Что сделал Уиллис? Убедился, что Катчер хороший парень и ему можно доверить бывшую супругу и троих дочерей, с которыми ему предстояло много времени проводить вместе. Брак Деми и Эштона продлился двенадцать лет и закончился тем, что Катчер влюбился в свою давнюю подругу и коллегу Милу Кунис. Кто пришел на помощь Мур и утешал ее в трудную минуту? Конечно, «крепкий орешек» Брюс Уиллис, который всегда готов спасать не только нашу планету в кино, но и собственную экс-супругу в реальной жизни. У Деми и Брюса есть трое общих дочерей, сейчас он женат на модели Эмме Хеминг, родившей ему двух дочек.
Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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