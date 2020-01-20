Нежность во взглядах и робкие прикосновения: Энистон и Питт удивили всех за кулисами премии SAG Awards

Кадры, которые сделали фотографы, присутствующие на церемонии вручения премии SAG Awards в Лос-Анджелесе, заставили мир говорить о возможном воссоединении 50-летней Дженнифер Энистон и 56-летнего Брэда Питта. Нежность во взглядах, робкие прикосновения, флирт — все это восхитило публику и побудило поклонников пары «держать за них кулачки».

Так, в Сети бурно обсуждают кадры, на которых Брэд трогательно наблюдает, как Дженнифер вручают статуэтку за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу».