Нежность во взглядах и робкие прикосновения: Энистон и Питт удивили всех за кулисами премии SAG Awards
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Фото: EastNews
Кадры, которые сделали фотографы, присутствующие на церемонии вручения премии SAG Awards в Лос-Анджелесе, заставили мир говорить о возможном воссоединении 50-летней Дженнифер Энистон и 56-летнего Брэда Питта. Нежность во взглядах, робкие прикосновения, флирт — все это восхитило публику и побудило поклонников пары «держать за них кулачки».
Так, в Сети бурно обсуждают кадры, на которых Брэд трогательно наблюдает, как Дженнифер вручают статуэтку за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу».
Фото: EastNews
Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z— The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020
Принимая свой приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде», мужчина отпустил шутку про Tinder, намекнув на то, что абсолютно свободен сейчас.
Снимок, на котором Энистон будто целует своего бывшего, рискует оказаться на обложках «желтых» СМИ, хотя здесь и без «поцелуя» есть что обсудить.
Фото: EastNews
Например то, как нежно актриса прикасается к тому, с кем на долгое время прерывала общение. Как нежно ее бывший возлюбленный смотрит на нее, держит за руку и будто не хочет отпускать.
Фото: EastNews
Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в официальном браке 5 лет. Еще 2 года они встречались до этого. Расставание было болезненным, поклонники были уверены: брак их любимцев разрушила Анджелина Джоли. Теперь, когда и брак с ней уже в прошлом, надеются на воссоединение.
Как считаете, возможно ли возобновление их отношений?
Фото и видео: eastnews, globallookpress, twitter
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