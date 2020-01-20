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Нежность во взглядах и робкие прикосновения: Энистон и Питт удивили всех за кулисами премии SAG Awards

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон на SAG Awards

Фото: EastNews

50-летняя Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт заставили говорить о своем воссоединении.

Кадры, которые сделали фотографы, присутствующие на церемонии вручения премии SAG Awards в Лос-Анджелесе, заставили мир говорить о возможном воссоединении 50-летней Дженнифер Энистон и 56-летнего Брэда Питта. Нежность во взглядах, робкие прикосновения, флирт — все это восхитило публику и побудило поклонников пары «держать за них кулачки».

Так, в Сети бурно обсуждают кадры, на которых Брэд трогательно наблюдает, как Дженнифер вручают статуэтку за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу».

Фото: EastNews

Принимая свой приз за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде», мужчина отпустил шутку про Tinder, намекнув на то, что абсолютно свободен сейчас.

Снимок, на котором Энистон будто целует своего бывшего, рискует оказаться на обложках «желтых» СМИ, хотя здесь и без «поцелуя» есть что обсудить.

Фото: EastNews

Например то, как нежно актриса прикасается к тому, с кем на долгое время прерывала общение. Как нежно ее бывший возлюбленный смотрит на нее, держит за руку и будто не хочет отпускать.

Фото: EastNews

Брэд Питт и Дженнифер Энистон прожили в официальном браке 5 лет. Еще 2 года они встречались до этого. Расставание было болезненным, поклонники были уверены: брак их любимцев разрушила Анджелина Джоли. Теперь, когда и брак с ней уже в прошлом, надеются на воссоединение.

Как считаете, возможно ли возобновление их отношений?

Фото и видео: eastnews, globallookpress, twitter

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