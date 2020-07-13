От юной певицы до секси-дивы и наставницы шоу «Голос»: как с годами менялись стиль и внешность Пелагеи

В восемь лет Пелагея поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу и стала первой ученицей-вокалисткой за 25-летнюю историю школы. Спустя несколько месяцев она попала в шоу «Утренняя звезда», в котором заняла первое место и стала обладательницей звания «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года».

В 14 лет Пелагея экстерном окончила школу и поступила в Российский институт театрального искусства на эстрадное отделение, который окончила с красным дипломом. Примерно тогда же была основана группа, которую назвали ее именем.