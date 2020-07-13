От юной певицы до секси-дивы и наставницы шоу «Голос»: как с годами менялись стиль и внешность Пелагеи
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
В восемь лет Пелагея поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу и стала первой ученицей-вокалисткой за 25-летнюю историю школы. Спустя несколько месяцев она попала в шоу «Утренняя звезда», в котором заняла первое место и стала обладательницей звания «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года».
В 14 лет Пелагея экстерном окончила школу и поступила в Российский институт театрального искусства на эстрадное отделение, который окончила с красным дипломом. Примерно тогда же была основана группа, которую назвали ее именем.
Фото: Globallookpress / Kirill Belyaev
В 2006 году о жизни и творчестве Пелагеи был снят автобиографический фильм «Вундеркинды». Всего на сегодняшний день певица представила три музыкальных альбома – преимущественно перепетые ею народные композиции.
Фото: Globallookpress / Victor Dmitriev
В 2016 году Пелагея (ранее бывшая замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем) вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, от которого 21 января 2017-го родила дочь Таисию. Несколько месяцев назад стало известно о разводе пары, а теперь в СМИ появляются новые подробности расставания.
Фото: Eastnews
За годы успешной карьеры Пелагея успела стать не только одной из самых известных певиц российского шоу-бизнеса, но и наставницей шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+». В марте этого года Пелагее было присвоено звание «Заслуженная артистка РФ».
Фото: instagram
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