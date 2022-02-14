От Нагиева до Прилучного: голосуй за самого горячего холостяка российского шоу-бизнеса

Дмитрий Нагиев 14 лет был женат на писательнице и радиоведущей Алисе Шер (Алла Щелищева), но фактически их отношения длились меньше. В этом браке у актера родился сын Кирилл.

После развода Нагиев не рассказывает о личной жизни, но периодически в прессе появляются новости о его возлюбленных и внебрачных детях. Сам «вождь сексуальной революции», как он себя называет, не опровергает и не подтверждает эту информацию.

Тем не менее сейчас он в официальном браке не состоит, по крайней мере, об этом ничего не известно, поэтому находится в рейтинге завидных холостяков.

Алим Хоконов

Модель, 34 года

Алим родился в небольшом селе в Кабардино-Балкарии. До того, как попасть в модельный бизнес, работал на стройке. У него несколько образований, в том числе финансовое и актерское.