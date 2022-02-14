От Нагиева до Прилучного: голосуй за самого горячего холостяка российского шоу-бизнеса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Дмитрий Нагиев
Актер, телеведущий, 54 года
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев — самый возрастной участник рейтинга холостяков. Но своими обаянием и сексуальностью он даст фору более молодым соперникам.
Дмитрий Нагиев 14 лет был женат на писательнице и радиоведущей Алисе Шер (Алла Щелищева), но фактически их отношения длились меньше. В этом браке у актера родился сын Кирилл.
После развода Нагиев не рассказывает о личной жизни, но периодически в прессе появляются новости о его возлюбленных и внебрачных детях. Сам «вождь сексуальной революции», как он себя называет, не опровергает и не подтверждает эту информацию.
Тем не менее сейчас он в официальном браке не состоит, по крайней мере, об этом ничего не известно, поэтому находится в рейтинге завидных холостяков.
Алим Хоконов
Модель, 34 года
Алим родился в небольшом селе в Кабардино-Балкарии. До того, как попасть в модельный бизнес, работал на стройке. У него несколько образований, в том числе финансовое и актерское.
www.instagram.com/alim.khokonov
www.instagram.com/alim.khokonov
Снимается для мировых изданий и сотрудничает с ведущими брендами одежды. Снимается с Ириной Шейк, Мерьем Узерли и другими первыми красавицами мира. Алим играет в кино, появляется в клипах (группы «Фабрика», Светланы Лободы). Instagram Алима заполнен забавными видео, которые снимает со своей бабушкой Тамарой в родном селе.
Вячеслав Макаров
Телеведущий, 32 года
Вячеслав — ведущий одного из самых рейтинговых шоу на российском ТВ «Маска». Но кроме того что Макаров является лицом этой программы, он еще и экс-участник КВН («Сборная Камызякского края») и певец.
Фото: www.instagram.com/vyacheslav_star
Вячеслав с детства увлекался творчеством, и в его копилке множество наград творческих конкурсов и фестивалей. Известность пришла к Макарову после того, как его пригласили в команду КВН, где капитаном был Азамат Мусагалиев.
Сейчас Вячеслав играет в театре, снимается в рекламе, ведет телешоу и сам участвует в певческих проектах на ТВ.
Про личную жизнь он не рассказывает, но известно, что жены и детей у него пока нет.
Павел Прилучный
Актер, 34 года
Чуть больше года назад Павел развелся с Агатой Муцениеце, в браке с которой прожил 10 лет. После расторжения брака Прилучный стал одним из самых завидных холостяков России — успешный, востребованный, привлекательный...
Фото: Starface
Правда, у актера сразу же после развода начался роман с Мирославой Карпович. Но до загса они пока не дошли, поэтому Павел Прилучный имеет полное право находиться в рейтинге Passion.ru.
Родион Газманов
Певец, 40 лет
Сын Олега Газманова женат не был и не торопится связывать себя узами брака. Родион не рассказывает о личном и опровергает все слухи, что гуляют о нем в Сети.
Фото: Фото из личного архива Родиона Газманова
Родион Газманов говорит, что пока не встретил девушку, с которой мог бы прожить всю жизнь душа в душу. В то же время музыкант не скрывает, что не хочет повторить судьбу родителей, которые развелись, когда он был подростком.
И все же певец мечтает, что когда-нибудь он станет и мужем, и отцом. Он уже откровенно заявляет, что если у него будет сын, то с ним он будет строг, а девочку будет баловать.
Филипп Газманов
Бизнесмен, 24 года
Младший сын Олега Газманова — один из самых завидных молодых женихов. Он получил образование в Великобритании, занимается своим бизнесом и входит в список Forbes.
Фото: www.instagram.com/philgazmanov
Жена Олега Газманова Марина рассказывала, что воспитанию и образованию сына уделяли особое внимание. Парня не баловали большими суммами на карманные расходы, закаляли спортом, любили, показывали, что семья всегда рядом. К этому, по словам матери, прибавились и личностные качества Филиппа. Так и получился настоящий мужчина...
Юрий Колокольников
Актер, 41 год
Звезда фильмов «Кука», «Довод» (да-да, фильм Кристофера Нолана), «Статский советник» и других был женат.
Фото: Starface
Первой супругой двухметрового красавца была экономист Надежда Маляровская, от нее у актера есть дочь Таисия. А второй избранницей стала актриса Ксения Раппопорт, она родила дочь Софию. Несколько лет Юрий Колокольников был фактическим отчимом Аглаи Тарасовой.
Актеру фанаты приписывали множество романов, но он их опровергал.
Григорий Верник
Актер, 22 года
Григорий — сын известного актера и телеведущего Игоря Верника и журналистки Марии Верник.
Фото: www.instagram.com/gr_vernik
Григорий пошел по стопам отца. Он учится в Школе-студии МХАТ, играет в театре и снимается в кино. На его счету уже 19 фильмов, среди них «Мамы чемпионов», «Домашний арест», «Содержанки».
Алексей Лукин
Актер, 22 года
Алексей снялся почти в трех десятках фильмов и сериалов, но большая известность пришла к нему после выхода на экраны комедии «Ивановы-Ивановы».
Фото: www.instagram.com/lesha_lukin
Ради съемок в этом проекте, ставшем суперпопулярным, Алексей Лукин даже бросил учебу в ГИТИСе. Роль Вани Иванова сделала молодого актера мегапопулярным.
Леонид Руденко
Музыкант, 36 лет
Один из самых известных российских диджеев не любит рассказывать о личной жизни.
Фото: www.instagram.com/rudenkoofficial
Писали, что в юности он был сильно влюблен, но девушка выбрала не его, а перспективного бизнесмена.
Несколько лет назад у Леонида Руденко был роман с Ириной Дубцовой. Они записали совместную песню, Леонид также снялся в одном из клипов любимой. Но, к разочарованию фанатов, отношения пары закончились через год.
О новых романах Руденко неизвестно.
Марат Сафин
Теннисист, 42 года
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Марат Сафин — известный ловелас.
Фото: Starface
У него были отношения с моделями, бизнесвумен, актрисами. Известно, что теннисист встречался с Дарьей Жуковой (но вскоре она вышла замуж за Романа Абрамовича). Ему приписывали романы с Джессикой Бил, Еленой Кориковой и другими известными дамами. В 2016-м у Марата начался роман с оперной дивой, красавицей Аидой Гарифуллиной, но через год они объявили о расставании.
Сафин заявляет, что одиночество его не тяготит, жениться для галочки он не торопится. Но и не отбрасывает мысль, что еще встретит ту, которую захочет назвать своей женой.
Фото и видео: Instagram, Starface, Макс Светский/ Passion.ru, из личного архива артистов