От красотки из «Титаника» до своенравной звезды Голливуда: эволюция Кейт Уинслет

Всемирная слава пришла к Кейт Уинслет после исполнения роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме-катастрофе «Титаник» в 1997 году. Тогда партнером 22-летней актрисы стал начинающий актер Леонардо ДиКаприо. Оба он после выхода картины на экран проснулись мировыми знаменитостями первой величины, с миллионами поклонников и самвми разными предложенями от именитых режиссеров.

«Я до сих пор не понимаю, как смогла стать актрисой с моей тогдашней внешностью. Еще в детском саду меня называли толстой, а вот мои сестры всегда были стройными. Я была полной и несчастной, и это чувство осталось со мной на всю жизнь», — рассказала звезда «Титаника» Кейт Уинслет в интервью Harper's Bazaar.