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От красотки из «Титаника» до своенравной звезды Голливуда: эволюция Кейт Уинслет

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Кейт Уинслет

Фото: Getty

Одной из самых успешных, талантливых, красивых и ярких актрис мирового кинематографа Кейт Уинслет 5 октября исполнлось 45 лет. Поздравляем именинницу с юбилеем и предлагаем вспомнить, как она прошла путь от красотки из «Титаника» до своенравной звезды Голливуда.

Всемирная слава пришла к Кейт Уинслет после исполнения роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме-катастрофе «Титаник» в 1997 году. Тогда партнером 22-летней актрисы стал начинающий актер Леонардо ДиКаприо. Оба он после выхода картины на экран проснулись мировыми знаменитостями первой величины, с миллионами поклонников и самвми разными предложенями от именитых режиссеров.

«Я до сих пор не понимаю, как смогла стать актрисой с моей тогдашней внешностью. Еще в детском саду меня называли толстой, а вот мои сестры всегда были стройными. Я была полной и несчастной, и это чувство осталось со мной на всю жизнь», — рассказала звезда «Титаника» Кейт Уинслет в интервью Harper's Bazaar.

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет

Фото: DPA

Сама Кейт Уинслет, на экране показавшая романтическую героиню, готовую на все ради любви, в жизни никогда не бросалась в отношения как в омут с головой. Вскоре после премьеры «Титаник» Кейт вышла замуж за режиссера Джима Триплтона, от которого родила дочь Мию. Брак просуществовал недолго — уже в декабре 2001 года они развелись.

Джим Триплтон и Кейт Уинслет

Фото: DPA

Уинслет из тех актрис, которые стремятся играть разноплановые роли, знают, что они красотки, но не хотят всегда быть в кино воплощением фантазий миллионов с безупречной внешностью. Одной из самых ярких работ Кейт в кино стала роль в картине «Вечное сияние чистого разума», в которой она сыграла девушку с синими волосами, неидеальной фигурой и непростыми отношенями с героем Джима Керри.

Джим Керри и Кейт Уинслет

Фото: Globallookpress / Supplied by FilmStills.net

Вторым супругом Кейт Уинслет стал режиссер Сэм Мендеc, за которого она вышла замуж 24 мая 2003 года. Их сын Джо Алфи Уинслет Менде родился 22 декабря 2003 года, а через семь лет актриса и режиссер объявили о расставании.

Кейт Уинслет и Сэм Мендес

Фото: Eastnews

Тем временем Кейт продолжала играть в театре и активно сниматься в кино, закрепляя за собой репутацию одной из самых успешных, талантливых и востребованных актрис.

Кейт Уинслет и Шон Пенн

Фото: Globallookpress / Supplied by FilmStills.net

Картина «Дорога перемен» стала воссоединением Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо впервые с 1997 года, когда они покорили зрителей, сыграв Джека и Роуз в одном из самых кассовых фильмов всех времен «Титаник».

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо

Фото: Globallookpress / FSN

Впрочем, свой первый «Оскар» Кейт Уинслет получила за другую роль. Члены знаменитой киноакадемии отметили ее за игру в фильме «Чтец», в котором она сыграла зрелую женщину, влюбленную в юного мальчика.

Кейт Уинслет

Фото: Global Look Press / Paul Fenton

Личная жизнь Кейт Уинслет тем временем не перестала быть бурной. В августе 2011 года на острове Неккер в компании общих друзей актриса познакомилась с миллионером Недом Рокнроллом. Они поженились в декабре 2012-го, у них родился сын Беар Блэйз Уинслет, а спустя четыре года появились новости о расставании пары.

Кейт Уинслет и Нед Рокнролл

Фото: Eastnews

На сегодняшний день Кейт Уинслет является одной из самых успешных актрис и многодетной мамой.

Кейт Уинслет с детьми

Фото: Eastnews

У Кейт Уинслет есть много различных наград. В 2012 году она получила Орден Британской империи за выдающиеся заслуги в кинематографе

Кейт Уинслет

Фото: DPA

Кейт Уинслет известна не только своими яркими ролями в кино, но и тем, что призывает женщин любить себя такими, какие они есть, не истязать себя диетами и не прибегать к услугам пластических хирургов. «У меня был большой живот и грудь сильно изменилась после двоих детей. Я не говорила себе, глядя в зеркало, что прекрасна. Я вообще не верю в идеал. Я говорила: "Вот какая я сейчас, посмотрите на неидеальную меня"», — заявила актриса в одном из интервью.

Кейт Уинслет

Фото: Globallookpress / Universal Pictures

Конечно, на знаментой Аллее славы есть звезда имени Кейт Уинслет. Ее она получила еще в 2014-м году.

Кейт Уинслет

Фото: Global Look Press / Lisa O_Connor

В начале сентября вышел новый фильм «Черный дрозд», в котором Кейт Уинслет сыграла одну из главных ролей. Также актриса заявлена в несколких крупных проектах, которые ее поелонники увидят в ближайшее время.

Фото: globallookpress, eastnews, dpa, getty

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