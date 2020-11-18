Осборн, Кэри и другие знаменитости, уменьшившие желудок ради стройной фигуры
Фото: Globallookpress / MJT
Келли Осборн
Фото: Instagram Келли Осборн
35-летняя певица Келли Осборн стала неузнаваемой — певица похудела на 39 килограммов. Многочисленные фанаты засыпали дочь Оззи и Шэрон Осборн вопросами, как ей удалось достичь таких потрясающих результатов. Келли не стала скрывать того, что еще два года назад перенесла операцию по уменьшению желудка — об этом артистка рассказала в подкасте Дэкса Холта и Адама Глина. «Если не тренируешься и ешь все подряд, то набор веса неизбежен. Рукавная гастропластика лишь начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто ложится под нож хирурга. Целый год я готовилась к операции, прежде чем она была сделана. Еще раньше отказалась от алкоголя, что стало толчком в правильном направлении. Так что это не такой уж быстрый процесс», — призналась Осборн.
Шэрон Осборн
Фото: DPA
Мама Келли Осборн и супруга известного рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон до 35 лет страдала от булимии. Она любила поесть, а после вызывала у себя рвоту, чтобы избавиться от лишних килограммов. В итоге Шэрон пришлось обращаться к психиатрам, а позднее сделать операцию по уменьшению желудка.
Мэрайя Кэри
Фото: Eastnews
Мэрайя Кэри располнела после рождения двоих детей. Певица настолько комплексовала из-за своей внешности, что даже пряталась от собственного супруга, когда была без одежды. «Мэрайя всегда гордилась своими формами, но этим летом, когда ее шоу в Лас-Вегасе подошло к концу и она отправилась в тур с Лайонелом Ричи, она заметила, что испытывает трудности — ей стало тяжело исполнять сложные танцевальные номера, да и критика в интернете не давала ей покоя», — поделился источник Page Six.
Джун Шеннон
Фото: Getty
Джун Шеннон прославилась благодаря участию ее дочери Хани в детских конкурсах красоты. Джун так хотела славы, что и сама участвовала в реалити-шоу. Во время съемок в передаче о похудении женщина решилась на операцию по уменьшению желудка. В итоге Шеннон превратилась из пышки в стройную леди и сделала операцию по удалению лишней кожи.
Мариам Мерабова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Звезда проекта «Голос» Мариам Мерабова призналась, что сделала продольную резекцию желудка. После операции певица отказалась села на диету и занялась спортом. В итоге она сбросила 67 килограммов. Мерабова утверждает, что не боялась ложиться под нож, так как на этом настаивали врачи.
Ирина Агибалова
Фото: Instagram Ирины Агибаловой
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова в передаче «Жить здорово» на Первом канале рассказала о результатах бандажирования желудка — операции по уменьшению отверстия пищевода с помощью ограничительного кольца. По словам женщины, ей удалось скинуть около тридцати килограммов.
Алла Пугачева
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ выступила врач-диетолог, которая уверила, что Алла Пугачева сделала резекцию — операцию по урезанию желудка. «Да, Алла Борисовна действительно сделала резекцию желудка, я в курсе этого. Поэтому она начала так быстро худеть», — заявила она. Сама певица эту информацию не подтвердила, но выглядеть стала намного стройнее и моложе.
Фото: istagram, eastnews, dpa, getty, globllookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!