Изменившаяся до неузнаваемости Келли Осборн раскрыла секрет похудения на 39 килограммов

35-летняя певица Келли Осборн стала неузнаваемой — певица похудела на 39 килограммов. Многочисленные фанаты засыпали дочь Оззи и Шерон Осборн вопросами, как ей удалось достичь таких потрясающих результатов. Келли не стала скрывать того, что еще два года назад перенесла операцию по уменьшению желудка — об этом артистка рассказала в подкасте Дэкса Холта и Адама Глина. «Если не тренируешься и ешь все подряд, то набор веса неизбежен. Рукавная гастропластика лишь начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто ложится под нож хирурга. Целый год я готовилась к операции, прежде чем она была сделана. Еще раньше отказалась от алкоголя, что стало толчком в правильном направлении. Так что это не такой уж быстрый процесс», — призналась Осборн.