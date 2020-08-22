Изменившаяся до неузнаваемости Келли Осборн раскрыла секрет похудения на 39 килограммов
Фото: ImagePressAgency/face to face/Globallookpress
35-летняя певица Келли Осборн стала неузнаваемой — певица похудела на 39 килограммов. Многочисленные фанаты засыпали дочь Оззи и Шерон Осборн вопросами, как ей удалось достичь таких потрясающих результатов. Келли не стала скрывать того, что еще два года назад перенесла операцию по уменьшению желудка — об этом артистка рассказала в подкасте Дэкса Холта и Адама Глина. «Если не тренируешься и ешь все подряд, то набор веса неизбежен. Рукавная гастропластика лишь начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто ложится под нож хирурга. Целый год я готовилась к операции, прежде чем она была сделана. Еще раньше отказалась от алкоголя, что стало толчком в правильном направлении. Так что это не такой уж быстрый процесс», — призналась Осборн.
Напомним, недавно один из своих секретов похудения раскрыла коллега Келли Осборн Адель. Похорошевшая после развода певица заявила, что она будто заново родилась после прочтения книги писательницы Гленнон Дойл. «Я никогда не знала, что полностью отвечаю за свою радость, счастье и свободу! Кто знал, что наше собственное освобождение освобождает и окружающих? Я — нет! Всегда думала, что нам суждено быть взволнованными, растрепанными, растерянными и самоотверженными, как персонажи Диснея!» — делилась с подписчиками Адель.
Фото: Instagram/@kellyosbourne, Global Look Press
Видео: Instagram/@kellyosbourne
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