Жена премьер-министра ОАЭ сбежала с 40 миллионами долларов

СМИ сообщили, что принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из Дубая. Британский таблоид Sun уточняет, что жена эмира Дубая забрала детей — 11-летнюю дочь и 7-летнего сына — и бежала в Германию, где запросила убежища. С собой 45-летняя принцесса Хайя взяла 31 миллион фунтов стерлингов (ок. 40 миллионов долларов — прим.ред.). Кроме того, по данным источника, сбежавшая принцесса подала в Германии документы на развод.