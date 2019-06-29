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Жена премьер-министра ОАЭ сбежала с 40 миллионами долларов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
СМИ сообщили, что супруга шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны, чтобы начать новую жизнь.

СМИ сообщили, что принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала из Дубая. Британский таблоид Sun уточняет, что жена эмира Дубая забрала детей — 11-летнюю дочь и 7-летнего сына — и бежала в Германию, где запросила убежища. С собой 45-летняя принцесса Хайя взяла 31 миллион фунтов стерлингов (ок. 40 миллионов долларов — прим.ред.). Кроме того, по данным источника, сбежавшая принцесса подала в Германии документы на развод.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоит отметить, что исчезновение принцессы Хайи бинт аль-Хусейн ухудшило дипломатические отношения между ОАЭ и Германией. По данным СМИ, эмир Дубая обращался к властям Берлина с требованием выдать ему жену и детей, однако получил отказ.

Интервью принцессы Хайи бинт аль-Хуссейн

Напомним, принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн родилась в семье короля Иордании Хуссейна I. В 2004 году девушка стала младшей женой шейха Мохаммеда Бен Рашид Аль Мактума. У супругов есть двое детей.

Фото: Zumapress.com, imago sportfotodienst/Globallookpress

Видео: YouTube/Harper's Bazaar Arabia

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