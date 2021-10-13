«Один дома» 31 год спустя: как изменились Калкин, Пеши и другие звезды культовой комедии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: KPA/ Global Look press
Отрывки нового варианта всеми любимой комедии, которую покажут в ноябре на стриминговой платформе Disney+, вызвали нешуточные споры в Сети. Кто-то ждет дату релиза, а кто-то для себя категорично решил, что не хочет видеть на экране вместо Маколея Калкина забавного и милого пухляша Арчи Йейтса (известен по фильму «Кролик Джоджо»).
Маколей Калкин
41 год
Фильмография Маколея Калкина насчитывает более 40 проектов, но он стал заложником одного образа. Актера ассоциируют в основном с ролью Кевина МаКалистера из фильма «Один дома» и его продолжений, хотя были у него и другие успешные работы («Моя дочь», «Богатенький Ричи» и другие).
В 1980-е и 1990-е годы популярность Маколея была настолько велика, что его называли одним из самых успешных актеров-детей в Голливуде, а его талант сравнивали с дарованием Ширли Темпл.
За роль Кевина Калкин получил гонорар в размере 100 тысяч долларов и номинацию на «Золотой глобус». Отец Маколея, ставший его менеджером, интересовался не успехами сына, а его гонорарами. Позднее мать актера обвинила экс-супруга, что именно Калкин-старший стал виновником краха карьеры их талантливого сына. И в самом деле, после невероятного успеха фильма Криса Коламбуса и съемок в еще нескольких картинах, где у Калкина было все то же амплуа, его карьера пошла на спад.
После многолетнего перерыва Маколей Калкин вновь стал появляться на экранах в середине «нулевых», но былая слава была для него уже недостижимой.
К тому, как это часто бывает с детьми-актерами, с возрастом Калкин потерял свою внешность, которая и была гарантом его успеха. Из милого мальчишки с большими и выразительными чертами лица он превратился в мужчину неряшливого вида.
В начале 2000 года состоялось своеобразное возвращение актера на публику. Впервые за долгие годы он появился на обложке глянца. В интервью журналу Маколей рассказал, чем жил в последнее время, как его тяготило обязательство быть звездным человеком и своих отношениях.
Еще будучи 17-летним молодым человеком Маколей женился на актрисе Рэйчел Майнер, которая была его ровесницей, но через два года брак распался. В 2002-м у актера начался продолжительный роман с Милой Кунис, их отношения сошли на нет через 9 лет.
Последние четыре года Калкин состоит в отношениях с актрисой Брендой Сонг. В апреле 2021-го у них родился сын, которого актер назвал в честь своей старшей погибшей сестры.
Несколько месяцев назад в прессу просочились фото со съемок очередного сезона «Американской истории ужасов». И поклонники Маколея с нетерпением ждут его возвращения на большой экран.
Джо Пеши
78 лет
К моменту съемок в «Один дома» Джо Пеши был самым известным актером в фильме. За его плечами была уже работа с Мартином Скорсезе в «Казино», съемки с Майклом Джексоном в «Лунной походке» и другие известные проекты.
В 1990 году Пеши получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Славные парни». Роль гангстера Томми Девито в фильме Мартина Скорсезе закрепила его мировой успех.
Фильмография Джо Пеши насчитывает всего 39 картин. Казалось бы, немного для десятков лет в профессии. Но это тот случай, когда каждая работа — на вес золота.
В 1999-м актер объявил о завершении карьеры в кино, решив больше времени уделять музыке. И за последние два десятилетия он появлялся на экране всего несколько раз: в камео в фильме Роберта Де Ниро «Ложное искушение», в «Ранчо любви» и в «Ирландце», в котором опять работал со Скорсезе.
Пеши был трижды женат. От одной из жен у него есть дочь Тиффани.
Дэниел Стерн
64 года
Дэниел дебютировал в кино в 1979 году. В кино и на ТВ он исполнил более 70 ролей, но всему миру он известен как «мокрый» грабитель Марв из «Один дома».
Дэниел Стерн испробовал себя и в качестве режиссера. Он снял несколько эпизодов популярного сериала «Чудесные годы», а также исполнил в нем роль закадрового рассказчика. Кстати, в США Стерн еще и популярный и востребованный актер озвучивания.
Дэниел уже 41 год состоит в браке с любовью всей своей жизни Лори Мэйттос. У них есть две дочери Элла и Софи, а также сын Генри, построивший успешную политическую карьеру.
Кэтрин О’Хара
67 лет
Актриса родилась в Канаде в семье ирландцев. Ее дебют на телевидении состоялся в середине 1970-х годов. В то время она мало снималась, основной ее работой было озвучивание мультфильмов.
Первая известность пришла к Кэтрин О`Хара в 1980-х, когда ей стали предлагать более заметные, чем прежде, роли. Первым ее серьезным успехом считается фильм «Битлджус» Тима Бертона. Но по-настоящему знаменитой актриса стала после премьеры комедии Криса Коламбуса.
После «Один дома» Кэтрин несколько раз снималась в комедиях. За роль в сериале «Шиттс Крик» О`Хара получила «Золотой глобус».
В последние годы актриса вновь принялась активно озвучивать героев мультфильмов («Пончары. Глобальное закругление», «Семейка Аддамс», «Франкенвини» и другие).
Кэтрин О`Хара с 1992 года замужем за художником (четыре раза номинировался на «Оскар» за лучшие декорации) и актером Бо Уэлшем. У пары есть двое взрослых сыновей.
Джон Херд
Умер 21 июля 2017 года
Джон был одним из самых плодотворных актеров среди коллег из «Один дома» — он снялся в 180 фильмах.
Его лучшими проектами стали: «Пробуждение», «Большой», «На пляже», «Сопрано», «Побег», «Американская семейка» и другие.
Последний фильм с участием актера «Арестант no name» вышел на экраны уже после его смерти. Джон Херд умер в июле 2017 года от внезапной остановки сердца, ему был 71 год.
Актер четыре раза был женат, у него остались трое детей.
Робертс Блоссом
Умер 8 июля 2011 года
Робертс дебютировал в кино в 1960-м, а последний его проект «Ферма воздушных шариков» вышел на экраны в 1999 году.
В «Один дома» на тот момент 66-летнему актеру досталась роль чудаковатого старика, соседа МакКалистеров. Блоссом был не только актером, но и известным поэтом. Последние годы жизни, после завершения кинокарьеры, он посвятил литературному творчеству.
Робертс Блоссом умер от инсульта 8 июля 2011 года. Ему было 87 лет.
Девин Рэтрей
44 года
Девин Рэтрей впервые появился на экране в 1986 году, в 9-летнем возрасте, сыграв в сериале «Где дети?». Наибольшую известность ему принесла роль брата Кевина Базза.
Фильмография актера довольно-таки приличная — 63 фильма. В одном проекте он выступил в роли сценариста. Сериалы с участием актера имеют высокие рейтинги. Лучшие из них «Третья смена», «Сверхъестественное», «Хорошая жена» и другие.
Джон Кэнди
Умер 4 марта 1994 года
В комедии «Один дома» Джону досталась небольшая, но яркая роль музыканта Гаса Полински. За нее актер получил гонорар в размере 414 долларов.
Джон Кэнди был известен своим талантом комедианта, а также он был популярным телеактером, участником различных шоу, сценаристом и продюсером.
Всего он сыграл в 60 фильмах. Актер скончался от инфаркта на съемках фильма 4 марта 1994 года, ему было 43 года.
Его дочь Дженнифер Кэнди стала известной актрисой и телепродюсером, а сын Крис Кэнди — также популярным артистом.
Фото и видео: Getty Images, East News, youtube-канал «В Рейтинге», Kinopoisk.ru, Instagram, Harrison Funk, KPA, imago stock&people via www.imago, Ray Fariall, Mayer/face to face, ImagePressAgency/ face to face, Lisa O'Connor, TLeopold, Charlie Steffens, Â©Howard Wise/jpistudios.com, Universal Pictures/ Global look press