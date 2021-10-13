«Один дома» 31 год спустя: как изменились Калкин, Пеши и другие звезды культовой комедии

В 1980-е и 1990-е годы популярность Маколея была настолько велика, что его называли одним из самых успешных актеров-детей в Голливуде, а его талант сравнивали с дарованием Ширли Темпл.

За роль Кевина Калкин получил гонорар в размере 100 тысяч долларов и номинацию на «Золотой глобус». Отец Маколея, ставший его менеджером, интересовался не успехами сына, а его гонорарами. Позднее мать актера обвинила экс-супруга, что именно Калкин-старший стал виновником краха карьеры их талантливого сына. И в самом деле, после невероятного успеха фильма Криса Коламбуса и съемок в еще нескольких картинах, где у Калкина было все то же амплуа, его карьера пошла на спад.

После многолетнего перерыва Маколей Калкин вновь стал появляться на экранах в середине «нулевых», но былая слава была для него уже недостижимой.