Маколей Калкин впервые стал отцом. Малыша назвали в честь его погибшей сестры

40-летний актер Маколей Калкин, который известен по роли мальчика Кевина в серии фильмов «Один дома», в первый раз стал отцом. Его возлюбленная, 33-летняя актриса Бренда Сонг, родила ему сына. Об этом сообщило издание DailyMail.

Малыш появился на свет 5 апреля в Лос-Анджелесе и весил 6 фунтов 14 унций (то есть примерно 3 килограмма 300 граммов).

Назвали мальчика в честь погибшей сестры Маколея Калкина, Дакоты. В 2008 году она попала в смертельную аварию, когда ей было 29 лет.

Ребенок был очень желанным для пары. Актер признавался, что очень хочет детей и мечтает завести его именно с Брендой, еще в 2018 году.