27-летняя Дарья Мельникова побрилась налысо и напугала сына новым образом

Молодая мама Дарья Мельникова удивила подписчиков, опубликовав новое видео в блоге. «Обнуление», — прокомментировала она.
Идея запечатлеть процесс на видео пришла в голову ее другу @mishur0v, он же занялся технической стороной вопроса. За стиль отвечала @annaignatova, за образ — @rmokroguzov. Финальные штрихи новой прическе придал Алексей Горбачев.
Подписчики были удивлены резким переменам, не все смогли оценить их по-достоинству. Сама Дарья в комментариях призналась, что сын поначалу испугался ее нового образа.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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