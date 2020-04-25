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Из брюнетки в блондинку и обратно: Нюша, Варнава, Шейк и другие звезды, экспериментирующие с цветом волос

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Нюша

Фото: Instagram

Эти знаменитости не боятся экспериментов с внешностью, поэтому они красили волосы и в глубокие темные, и в очень светлые оттенки. Некоторые делали это ради ролей в кино, а другие просто искали себя. Одним из них больше идет блонд, другим лучше в образе жгучей брюнетки, а третьим и вовсе все к лицу.

Певица Нюша недавно показала в Instagram фотографии, которые удивили миллионы ее подписчиков. На снимках певица предстала… блондинкой. «Весеннее настроение», — подписала она фотографии. Почти все поклонники решили, что Нюше очень идет быть и блондинкой, и брюнеткой.

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Екатерина Варнава

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава стала выглядеть гораздо эффектнее, моложе и ярче, когда перекрасила волосы в светлый оттенок.

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Ирина Шейк

Фото: DPA

Ирина Шейк выглядит шикарно и в образе блондинки, и в образе брюнетки. Впрочем, большинство поклонников, модельеров и рекламодателей считают, что темный цвет волос ей больше к лицу.

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Энн Хэтэуэй

Фото: DPA

А вот Энн Хэтэуэй явно не идет платиновый блонд. Густые длинные волосы насыщенного шоколадного оттенка давно уже стали визитной карточкой голливудской актрисы.

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Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Полина Гагарина после первых родов сбросила тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц и завидных невест. Теперь уже почти никто и не помнит, что когда-то Полина была брюнеткой...

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Эмбер Херд

Фото: Globallookpress / F. Sadou

Эмбер Херд тоже выглядит ярче и сексуальнее с платиновыми локонами, а вот темные оттенки волос старят актрису и делают менее интересной.

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Анна Седокова

Фото: Starface

Анна Седокова, напротив, шикарно выглядит в образе жгучей брюнетки. Осветленные волосы ее явно простят и делают черты лица менее выразительными.

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Настя Ивлеева

Фото: Instagram

Настя Ивлеева за последние несколько лет стала одной из самых популярных телеведущих и блогеров. Не последнюю роль на ее пути к успеху сыграл образ эффектной платиновой блондинки.

Больше знаменитостей, которые были и блондинками, и брюнетками, — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, getty, starface, globallookpress, dpa, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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