Из брюнетки в блондинку и обратно: Нюша, Варнава, Шейк и другие звезды, экспериментирующие с цветом волос

Настя Ивлеева за последние несколько лет стала одной из самых популярных телеведущих и блогеров. Не последнюю роль на ее пути к успеху сыграл образ эффектной платиновой блондинки.

Больше знаменитостей, которые были и блондинками, и брюнетками, — в нашей фотогалерее.