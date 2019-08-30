Нюша в дерзком мини, Рита Ора в ярком наряде со смелым декольте и другие звезды на закрытии «Новой волны — 2019»

В Сочи с 24 по 29 августа прошел Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019». На протяжении почти недели звездное жюри, в которое вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум и другие знаменитости во главе с композитором и продюсером Игорем Крутым, оценивало исполнителей, которые пока только стараются стать звездами шоу-бизнеса. В итоге победительницей «Новой волны — 2019» была выбрана 18-летняя Инис Незири из Албании.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На церемонии закрытия для зрителей выступили Нюша, Филипп Киркоров, Zivert, Лолита Милявская, София Ротару, Диана Арбенина, Олег Газманов, Александр Буйнов и другие любимые многими артисты.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Завершила концерт известная британская певица Рита Ора, появившаяся перед публикой в ярко-оранжевом пиджаке и ботфортах.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше знаменитостей и участников конкурса и церемонии закрытия «Новой волны — 2019» смотрите в фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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