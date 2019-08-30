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Нюша в дерзком мини, Рита Ора в ярком наряде со смелым декольте и другие звезды на закрытии «Новой волны — 2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В концертном зале New Wave Hall состоялась церемония закрытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Звездное жюри во главе с Игорем Крутым выбрало победительницу, а британская певица Рита Ора завершила концерт своим ярким выступлением.

В Сочи с 24 по 29 августа прошел Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019». На протяжении почти недели звездное жюри, в которое вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум и другие знаменитости во главе с композитором и продюсером Игорем Крутым, оценивало исполнителей, которые пока только стараются стать звездами шоу-бизнеса. В итоге победительницей «Новой волны — 2019» была выбрана 18-летняя Инис Незири из Албании.

Инис Незири

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На церемонии закрытия для зрителей выступили Нюша, Филипп Киркоров, Zivert, Лолита Милявская, София Ротару, Диана Арбенина, Олег Газманов, Александр Буйнов и другие любимые многими артисты.

Нюша с супругом Игорем Сивовым

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Завершила концерт известная британская певица Рита Ора, появившаяся перед публикой в ярко-оранжевом пиджаке и ботфортах.

Рита Ора

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей и участников конкурса и церемонии закрытия «Новой волны — 2019» смотрите в фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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