Нюша в дерзком мини, Рита Ора в ярком наряде со смелым декольте и другие звезды на закрытии «Новой волны — 2019»

В Сочи с 24 по 29 августа прошел Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019». На протяжении почти недели звездное жюри, в которое вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум и другие знаменитости во главе с композитором и продюсером Игорем Крутым, оценивало исполнителей, которые пока только стараются стать звездами шоу-бизнеса. В итоге победительницей «Новой волны — 2019» была выбрана 18-летняя Инис Незири из Албании.