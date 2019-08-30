Победительницей «Новой волны — 2019» стала 18-летняя Инис Незири из Албании

На втором месте «Новой волны — 2019» оказалась группа DaVinci из России, участники которой заявили о своем желании поучавствовать в «Евровидении». Замыкает тройку финалистов участница шоу «Голос», яркая кубинка Илиана Санчес, которую с почетным третьим местом поздравил один из наставников проекта Леонид Агутин.