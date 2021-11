Нос и губы за миллионы долларов: Деми Мур, Шер и другие звезды с самой дорогой пластикой

Пит Бернс был одним из самых ярких вокалистов в 1980-е годы. Он прославился как солист группы Dead or Alive после выхода You Spin Me Round (Like a Record) и клипа с тем же названием (после песню перепевали и другие артисты).

Внешность Пита всегда была необычной: до того, как стать знаменитым, он работал в парикмахерской, где познакомился с женой. Оба они экспериментировали с прическами и макияжем.

Но со временем Бернс стал мимикрировать в женщину. При этом он уверял, что является мужчиной, отказываясь говорить о своих пристрастиях в личной жизни. Одним словом, перекроил он себя знатно.

Прожил певец всего 56 лет: он умер в октябре 2016 года из-за остановки сердца — организм не выдержал экспериментов над собой.

