Нос и губы за миллионы долларов: Деми Мур, Шер и другие звезды с самой дорогой пластикой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kristin Callahan/ Global Look press
Блейк Лайвли
7,5 тыс. долларов
Фото: Getty Images, ImagePressAgency/ face to face/ Global Look press
Звезда фильма «Век Адалин» Блейк Лайвли категорически не признает, что ей делали какие-либо косметические процедуры. Но эксперты уверены: она перенесла несколько незначительных вмешательств во внешность. Скорее всего, ей делали ринопластику и подтяжку век. И независимо от того, меняла ли она свою внешность или нет, Блейк выглядит великолепно.
Меган Фокс
8 тыс. долларов
Фото: Supplied by FilmStills.net/ Global Look press, Lev Radin
Меган Фокс всегда славилась своей красотой и «горячими» образами. Но сама звезда фильмов «Трансформеры», «Тело Дженнифер», видимо, была недовольна отражением в зеркале. Поэтому она и отправилась в кабинет пластического хирурга. И, судя по всему, в клиники она протоптала дорожки. Ведь она перенесла ринопластику (ей укоротили кончик носа, хотя он и до этого был очаровательным), увеличила грудь (и хвастается ей при каждом удобном и неудобном случае), вставила импланты в щеки, удалила комки Биша, сделала губы более пухлыми.
Донателла Версаче
25 тыс. долларов
Фото: East News, www.instagram.com/donatella_versace
Донателла Версаче — икона моды. Состояние владелицы модного Дома Versace составляет 200 млн долларов. Не удивительно, что она тратит на поддержание молодости внушительные суммы (хотя многие уверены, что гениальный модельер достигла обратного результата). На ботокс, лазер и филлеры Донателла потратила не менее 25 тыс. долларов.
Микки Рурк
36 тыс. долларов
Фото: Vision PDG/ Global look press, East News
Микки Рурк, в отличие от своих звездных коллег, делал многочисленные пластики не по доброй воле, а по необходимости. Много лет она занимался боксом и рестлингом, в боях ему значительно подпортили лицо, которое когда-то привлекало миллионы женщин.
Микки не раз ложился под нож пластического хирурга, но некоторые операции пришлось переделывать. В результате многочисленных вмешательств от былого облика Рурка не осталось и следа. Актер признается, что ему больно смотреть на себя в зеркало. Но даже несмотря на изуродованное лицо, его приглашают сниматься. Вскоре выйдет сразу несколько фильмов с его участием.
Пит Бернс
38 тыс. долларов
Фото: East News, Aчуд/ Global Look press
Пит Бернс был одним из самых ярких вокалистов в 1980-е годы. Он прославился как солист группы Dead or Alive после выхода You Spin Me Round (Like a Record) и клипа с тем же названием (после песню перепевали и другие артисты).
Внешность Пита всегда была необычной: до того, как стать знаменитым, он работал в парикмахерской, где познакомился с женой. Оба они экспериментировали с прическами и макияжем.
Но со временем Бернс стал мимикрировать в женщину. При этом он уверял, что является мужчиной, отказываясь говорить о своих пристрастиях в личной жизни. Одним словом, перекроил он себя знатно.
Прожил певец всего 56 лет: он умер в октябре 2016 года из-за остановки сердца — организм не выдержал экспериментов над собой.
Том Джонс
46 тыс. долларов
Фото: Dayly Mail, Ray Tang/ Global Look press
81-летний Том Джонс — один из самых известных британских певцов XX столетия. Он известен такими хитами, как She`s a lady, Sex bomb и десятками других. Кроме того, он был успешным ведущим шоу на ТВ.
Его карьера длится больше полувека. И логично, что сэр Том Джонс жаждет как можно дольше оставаться молодым (насколько это возможно) и привлекательным. Если посмотреть его фото в молодости, заме снимки периода первых преображений и нынешние, то можно подумать что это разный человек. И за все пластические операции он выложил внушительную сумму.
Румер Уиллис
100 тыс. долларов
Фото: Armando Gallo, Birdie Thompson/ Global Look press
Румер Уиллис — старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Многие фанаты актеров уверены, природа не наградила всех троих детей голливудских звезд той же привлекательностью и харизмой, что имеют родители. Но в современном мире такие недоразумения исправляет пластическая хирургия.
На свое преображение Румер (или ее родители) потратила ни много ни мало 100 тысяч долларов. Уиллис реконструировали линию подбородка, сделав лицо менее массивным, сделали ринопластику и увеличили губы.
Шер
750 тыс. долларов
Фото: www.instagram.com/cher, Billy Bennight/ Global Look press
75-летнюю певицу и актрису внешность волнует так же, как и 40 лет назад. Шер до сих пор появляется в своих шоу в максимально откровенных нарядах. И ее костюмы позволяют увидеть, что на теле знаменитости нет ни складочек, ни бочков.
Это и немудрено: Шер сделала десятки пластик — от блефаропластики до удаления нижних ребер. И она никогда не жалела, что прошла через все эти физические мучения.
Крис Дженнер
Миллион долларов
Фото: face to face, Keystone Press Agency/ Global Look press
Матриарх клана Кардашьян-Дженнер Крис Дженнер известна своей страстью к пластическим операциям (впрочем, как и ее многочисленные дочери). Поддерживать красоту в 65-лет и выглядеть намного моложе своих лет звезде реалити-шоу помогают пластические хирурги. Она перенесла операцию на груди, ринопластику, подтяжку лица, процедуры ботокса, а также а также множество стоматологических вмешательств.
Деми Мур
4 млн долларов
Фото: East News, Getty Images
Из всех упоминаемых сегодня знаменитостей, Деми Мур потратила самую большую сумму на свое преображение — 4 млн долларов! Но она с легкостью могла себе это позволить, так как ее гонорары за фильмы составляли суммы в разы больше.
Актриса не скрывает, что не может смириться с возрастом и процессом старения, поэтому продлевает молодость всеми возможными способами. Она увеличивала грудь, делала подтяжки лица, колола ботокс, меняла форму скул. Впрочем, даже после операций она выглядит превосходно, пусть и слегка непохожей на прежнюю себя.
Фото: Getty Images, East News, ImagePressAgency/face to face, Kristin Callahan, Mario Santoro/AdMedia, Aviv Small, Lev Radin, Supplied by FilmStills.net, Hubert Boesl, Vision PDG, Axel, Planet Photos, Keith Mayhew, Ray Tang, Daily Mail, Birdie Thompson, Armando Gallo, Billy Bennight, Ik Aldama, face to face, Keystone Press Agency/ Global Look press, Instagram