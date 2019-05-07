Деми Мур пожаловалась на дряблое тело: «Я не могу принять сам факт возрастных изменений»

Разоткровенничалась звезда на саммите о здоровом образе жизни, организованном Гвинет Пэлтроу и ее компанией Goop, куда была приглашена в качестве спикера. На мероприятии, видео с которого доступно на британском онлайн-портале Daily Mail, Деми в компании Эль Макферсон и других знаменитостей обсудила роль возрастных актрис в современном кинематографе. Актриса призналась, что ей сложно смириться с возрастом: «Знаете, мое тело с каждым днем все больше становится дряблым. Гравитация берет верх, и это мне совсем не нравится». Еще больше ее огорчает, что для актрис после 40 лет с каждым годом все меньше и меньше ярких или главных ролей – их просто не предлагают.

Также звезда отметила, что, несмотря на все заявления, что стареть надо красиво, ей трудно смириться с этим фактом и принять изменения, которые с ней происходят. Она часто подходит к зеркалу и, по ее словам, не верит, что выглядит теперь так. И даже самые передовые достижения пластической хирургии и косметологии не помогают обернуть процесс старения вспять, они могут лишь замедлить его, но это слабо утешает.