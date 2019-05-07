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Деми Мур пожаловалась на дряблое тело: «Я не могу принять сам факт возрастных изменений»

В Голливуде Деми Мур всегда считалась одной из самых ярких звезд: иссиня-черные волосы, пронзительные зеленые глаза, безупречная фигура. Однако актриса, которой в ноябре этого года исполнится 57 лет, призналась, что сильно озабочена возрастными изменениями, которые происходят с ее внешностью.

Разоткровенничалась звезда на саммите о здоровом образе жизни, организованном Гвинет Пэлтроу и ее компанией Goop, куда была приглашена в качестве спикера. На мероприятии, видео с которого доступно на британском онлайн-портале Daily Mail, Деми в компании Эль Макферсон и других знаменитостей обсудила роль возрастных актрис в современном кинематографе. Актриса призналась, что ей сложно смириться с возрастом: «Знаете, мое тело с каждым днем все больше становится дряблым. Гравитация берет верх, и это мне совсем не нравится». Еще больше ее огорчает, что для актрис после 40 лет с каждым годом все меньше и меньше ярких или главных ролей – их просто не предлагают.

Также звезда отметила, что, несмотря на все заявления, что стареть надо красиво, ей трудно смириться с этим фактом и принять изменения, которые с ней происходят. Она часто подходит к зеркалу и, по ее словам, не верит, что выглядит теперь так. И даже самые передовые достижения пластической хирургии и косметологии не помогают обернуть процесс старения вспять, они могут лишь замедлить его, но это слабо утешает.

Однако редакция Passion.ru считает, что Деми слегка преувеличивает масштаб трагедии, судя по фото и видео, выглядит она для 56 лет просто сногсшибательно.

Текст: Соня Диам

Фото: Instagram

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