Топурия, Клум, Началова и другие звезды, изменившие своим избранникам

Кети Топурия
В прошлом году появились слухи о том, что Кети Топурия разводится с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Сама певица уверяла, что все в ее семье стабильно, а с супругом они видятся редко из-за напряженных рабочих графиков. Позднее выяснилось, что Кети стала тесно общаться с коллегой, рэпером Гуфом. Началось все с того, что Топурия помогла Алексею Долматову (настоящее имя рэпера) справиться с наркотической зависимостью, поддержав его и поместив в клинику. «Ма, я тебя поздравляю!!! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души!!» — поздравил Гуф Кети в своем Instaram. В итоге стало известно, что у ребят закрутился роман, когда певица еще была замужем, недавно они перестали скрывать свои отношения и теперь регулярно публично признаются друг другу в любви.
Екатерина Трофимова
Этим летом Владимир Кузьмин объявил о разводе с молодой супругой Екатериной Трофимовой после пятнадцати лет брака и начал встречаться с еще более молодой девушкой. Многие начали осуждать рок-музыканта, а мы вспомнили, что первой в этой паре изменила именно Екатерина. Несколько лет назад в Сети появились провокационные снимки, на которых Трофимова целовалась с незнакомцем в одном из московских ресторанов.
Хайдти Клум
Хайди Клум и Сил казались идеальной парой. Супруги регулярно выходили вместе в свет, признавались друг другу в нежнй чувствах и растили четверых детей, в том числе дочь модели от отношений с бросившим ее бизнесменом Флавио Бриаторе. Идилии в итоге пришел конец, супруги решили развестись, а папарацци вскоре сфотографировали Хайди, нежно целующей собственного телохранителя Мартина Кристенсена. Сума Клум позднее уверяла, что закрутила роман с мускулистым красавцем уже после расставания с супругом, но... то, как быстро она нашла замену мужу, многих натолкнуло на мысль о супружеской измене.
Юлия Началова
Юлия Началова в 2006 году она вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина, вскоре у них родилась дочь Спустя четыре года у певицы закрутился роман с хоккеистом Александром Фроловым. Возможно, этот запретный роман так бы и остался тайной, если бы не вездесущие папарацци, СМИ и интернет. После того, как фотографии целующихся Фролова и Началовой попали в Сеть, отрицать очевидное стало бессмысленно. Юля сделала на запястье тату с инициалами нового возлюбленного, а спустя несколько месяцев официально развелась с мужем.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес сейчас счастлива в отношениях бейсболистом Алексом Родригесом. В прошлом у звезды много романов и три брака. Одним из супругов звезды стал танцор из ее шоу Крис Джадд, во время замужества с которым она познакомилась с актером Беном Аффлеком на съемках фильма «Джильи». Последний был симпатичнее и успешнее Джадда, так что Дженнифер не устояла, развелась и объявила о помолвке с Беном. Правда, в итоге Аффлек и Лопес так и не пошли к алтарю, Аффлек устал от повышенного внимания СМИ к его личной жизни, расстался с певицей и женился на актрисе Дженнифер Гарнер.
Анастасия Заворотнюк
Роман Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова закрутился, когда они вместе снимались в серилае «Моя прекрасная няня». На тот момент Жигунов был женат на актрисе Вере Новиковой, с которой прожил в браке более двадцати лет. Сергей развелся с супругой, но стать счастливым с Анастасией не смог. Актеры расстались после окончания съемок ситкома, когда у Жигунова начались проблемы со здоровьем, а у Заворотнюк закрутился новый роман — на этот раз с фигуристом Петром Чернышевым, за которого она в итоге вышла замуж.
Бритни Спирс
Любимчик миллионов девушек по всему миру Джастин Тимберлейк Сейчас счастливо жена на актрисе Джессике Бил. Позади у популярного певца осталось тяжелое расставание с коллегой Бритни Спирс, с которой они были знакомы с детства. Бритни стала первой любовью Джастина, а потом изменила ему с танцором Уэйдом Робсоном. Боль от предательства стала источником вдохновения для Тимберлейка, который посвятил Спирс несколько клипов и песен, в том числе свой хит Cry Me A River.
Мадонна
Мадонна известна тем, что меняет молодых бойфрендов как перчатки, но и эта женщина-вамп однажды попыталась стать образцовой женой. Певица вышла замуж за режиссера Гая Ричи, от которого родила сына Рокко, стала много времени проводить в семейном поместье в Великобритании, откуда родом Ричи, а потом что-то пошло не так... Супруги развели, и одной из причин, по слухам, стал роман Мадонны с бейсболистом Алексом Родригесом, перед которым не устояли многие знаменитые и успешные женщины.
Кристен Стюарт
Звезды киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон для своих поклонников были образцом идеальной пары влюбленных. Но Кристиен не удержалась и изменила Роберту с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом, у которого она играла в картине одну из главных ролей. Фотографии, на которых Сандерс и Стюарт обнимаются и целуются появились во многих таблоидах, а Паттинсон был раздавлен и отказывался от комментариев. Закончилось все печально: Кристе и Роберт, пытавшиеся впоследствии наладить отношения, так и не смогли быть вместе после случившегося, а Руперт Сандерс развелся с женой, актрисой Либерти Росс.
Нонна Гришаева
Несколько лет назад Нонна Гришаева и Александр Нестеров оказались на грани развода. Тогла в Сети появилось видео, в котором Гришаева целуется с коллегой по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрием Исаевым. Служебный роман в итоге не разрушил брак Нонны и Александра, которые в интервью предпочитают говорить друг о друге только хорошее, а свой брак называть счастливым.
Лолита
Лолита Милявская, известная своей откровенностью с журналистами и поклонниками, сделала смелое признание в интервью изданию «Телепрограмма»: «Ну не знаю я людей, которые бы не погуливали! Кто-то до 80 лет гуляет. Я так погуляла по жизни… Изменяла всем, как и мне изменяли». Своему нынешнему мужу, теннисисту и фитнес-тренеру Дмитрию Иванову, певица, по ее словам, хранит верность.
Джессика Симпсон
Джессика Сипсон до брака с Ником Лаше хранила девственность и собиралась всю жизнь прожить с одним мужчиной, а выйдя замуж... заскучала и закрутила роман с солистом группы Maroon 5 Адамом Ливайном. Джессику и Адама высследили папарацци, а в Сети появились фото, на которых Симпсон выходит из отеля, в котором провела ночь с Ливайном, в его рубашке.
Мег Райан
Мег Райан и Деннис Куэйд объявили о разводе после того, как актриса увлеклась коллегой Расселом Кроу на съемках фильма «Доказательство жизни». Мег впоследствии заявила, что экс-супруг ей неоднократно изменял, так что не стоит его жалеть, а ее осуждать.
Рита Ора
Брат звезды реалити Ким Кардашьян встречался с певицей Ритой Орой всего несколько месяцев, но сумел сделать так, чтобы об этих отношениях все запомнили надолго. Дело в том, что Рита не была сторонницей моногамии, а Роб не смог это принять и простить. Кардашьян рассказывал о своей боли в реалити-шоу своей семьи, в интервью и соцсетях. «Когда женщина изменяет с одним мужчиной, это еще можно понять. Многие люди делают ошибки, и я неоднократно прощал их», — заявил Роб, которого больше всего обидело то, что возлюбленная изменяла ему не раз.
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru