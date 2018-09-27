Топурия, Клум, Началова и другие звезды, изменившие своим избранникам

В прошлом году появились слухи о том, что Кети Топурия разводится с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Сама певица уверяла, что все в ее семье стабильно, а с супругом они видятся редко из-за напряженных рабочих графиков. Позднее выяснилось, что Кети стала тесно общаться с коллегой, рэпером Гуфом. Началось все с того, что Топурия помогла Алексею Долматову (настоящее имя рэпера) справиться с наркотической зависимостью, поддержав его и поместив в клинику. «Ма, я тебя поздравляю!!! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души!!» — поздравил Гуф Кети в своем Instaram. В итоге стало известно, что у ребят закрутился роман, когда певица еще была замужем, недавно они перестали скрывать свои отношения и теперь регулярно публично признаются друг другу в любви.

Екатерина Трофимова