Платье в блестках, серебристые брюки-клеш и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Ингрид Гарсия Йонсон пояивилась на одной из кинопремьер в нелепом платье в блестках цвета фуксии. Выглядела актриса как артистка провинциального цирка.
Дезире Ник
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Дезире Ник прошлась по красной дорожке в расшитых блестками клешах и прозрачном черном боди в стразах... Получился какой-то нафталиновый и совсем не стильный образ, который завершали пиджак в пайетках, крупные серьги и блестящие туфли, а также неудачный макияж.
Ульрике С. Чарре
Фото: DPA
Ульрике С. Чарре тоже выглядела довольно старомодно, только еще и скучно, в своей блузе с маками и в мятых красных брюках в сочетании с серебряными лодочками.
Сарализа Фольм
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Сарализа Фольм зачем-то надела контрастный черный бюстгальтер под прозрачную белую блузу, которая плохо смотрелась с кожаными бежевыми брюками. Дополнила все это атриса голубой сумочкой и босоножками «не в тему».
Катя Риман
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Катя Риман пыталась выглядеть игриво в платье-смокинге с боди с прозрачной втсавкой в зоне декольте. Получилось так себе.
Кристина Родригес
Фото: Кристина Родригес
Кристина Родригес вообще нарядилась настолько нелепо, что, пожалуй, заслуживает звания самой неудачно одетой знаменитости прошедшей недели.
Ольга Кабо
Фото: Starface
Ольга Кабо появилась на церемонии открытия Московсгого кинофестиваля в страном платье с прозрачным верхом и похожем на штору низом.
Екатерина Гусева
Фото: Starface
Екатерина Гусева нарядилась в полнящее ее блестящее платье, в котором сливалась с красной дорожкой.
Белла Потемкина
Фото: Starface
Белла Потемкина решила появиться на открытии ММКФ в платье-«торте». В итоге дизайнер была похожа на провинциальну невесту или звезду школьного выпускного в в «свадебном» наряде.
Екатерина Мадалинская
Фото: Starface
Екатерина Мадалинская и вовсе проемонстрировала наряд, который сложно поддается описанию. Наряд гейши для ролевых игр?
Алеса Качер
Фото: Starface
Алеса Качер решила продемонстрировать себя во всей красе в нелепом прозрачном многослойном платье, которое старательно демонстрировала со всех сторон.
_Фото: globallookpress, starface__
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