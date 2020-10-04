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Платье в блестках, серебристые брюки-клеш и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Ингрид Гарсия Йонсон

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные — удачные и не очень — наряды. Мы выбрали самые провальные звездные образы с минувшую неделю.

Ингрид Гарсия Йонсон пояивилась на одной из кинопремьер в нелепом платье в блестках цвета фуксии. Выглядела актриса как артистка провинциального цирка.

Дезире Ник

Дезире Ник

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Дезире Ник прошлась по красной дорожке в расшитых блестками клешах и прозрачном черном боди в стразах... Получился какой-то нафталиновый и совсем не стильный образ, который завершали пиджак в пайетках, крупные серьги и блестящие туфли, а также неудачный макияж.

Ульрике С. Чарре

Ульрике С. Чарре

Фото: DPA

Ульрике С. Чарре тоже выглядела довольно старомодно, только еще и скучно, в своей блузе с маками и в мятых красных брюках в сочетании с серебряными лодочками.

Сарализа Фольм

Сарализа Фольм

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Сарализа Фольм зачем-то надела контрастный черный бюстгальтер под прозрачную белую блузу, которая плохо смотрелась с кожаными бежевыми брюками. Дополнила все это атриса голубой сумочкой и босоножками «не в тему».

Катя Риман

Катя Риман

Фото: Globallookpress / www.imago-images.de

Катя Риман пыталась выглядеть игриво в платье-смокинге с боди с прозрачной втсавкой в зоне декольте. Получилось так себе.

Кристина Родригес

Global Look Press/Keystone Press Agency

Фото: Кристина Родригес

Кристина Родригес вообще нарядилась настолько нелепо, что, пожалуй, заслуживает звания самой неудачно одетой знаменитости прошедшей недели.

Ольга Кабо

Ольга Кабо

Фото: Starface

Ольга Кабо появилась на церемонии открытия Московсгого кинофестиваля в страном платье с прозрачным верхом и похожем на штору низом.

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева

Фото: Starface

Екатерина Гусева нарядилась в полнящее ее блестящее платье, в котором сливалась с красной дорожкой.

Белла Потемкина

Белла Потемкина

Фото: Starface

Белла Потемкина решила появиться на открытии ММКФ в платье-«торте». В итоге дизайнер была похожа на провинциальну невесту или звезду школьного выпускного в в «свадебном» наряде.

Екатерина Мадалинская

Екатерина Мадалинская

Фото: Starface

Екатерина Мадалинская и вовсе проемонстрировала наряд, который сложно поддается описанию. Наряд гейши для ролевых игр?

Алеса Качер

Алеса Качер

Фото: Starface

Алеса Качер решила продемонстрировать себя во всей красе в нелепом прозрачном многослойном платье, которое старательно демонстрировала со всех сторон.

_Фото: globallookpress, starface__

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