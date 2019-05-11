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Наряды соблазнительной мухи и люстры, лохматое платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмили Ратажковски

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На минувшей неделе звезды снова порадовали и удивили поклонников слишком откровенными нарядами. Больше всего модных провалов пришлось на благотворительный бал Met Gala и вручение премий Billboard Music Awards.

Эмили Ратажковски

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии — бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей — «Кэмп: заметки о моде». Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее, стильное. Как поддержала мероприятие модель Эмили Ратажковски, известная своей страстью к публичному обнажению? Выбрала наряд соблазнительной мухи.

Кэти Перри

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кэти Перри не страдает болезненным желанием демонстрировать себя во всей красе, так что решила появиться на том же мероприятии в образе зажигательной люстры.

Селин Дион

Фото: Eastnews

Канадская певица Селин Дион прибыла на бал в сверкающем платье-накидке с тремя тысячами нитей стекляруса. Вес ее наряда составил 10 килограммов. На голову 51-летняя поп-дива водрузила шляпу с перьями павлина, похожими на высохшие ветки. Потрясающе, как при таких стараниях можно быть настолько похожей на.. пугало.

Шантель Джеффрис

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Шантель Джеффрис

Фото: Globallookpress / mjt/AdMedia

Шантель Джеффрис, напротив, решила не заморачиваться и пришла на Billboard Music Awards в комбинезоне стриптизерши.

Холзи

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Холзи

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Певица Холзи с завидным постоянством демонстрирует отсутствие вкуса и желание показать себя во всей красе. На церемонии Billboard Music Awards она появилась вот в этом.

Леди Гага

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Леди Гага появилась на Met Gala в четырех нарядах: одно за другим она снимала эффектные платья, пока не оказалась в водном нижнем белье. Выглядело все это в итоге... Мягко говоря, не шикарно.

Эмбер Валлетта

Фото: Eastnews

Эмбер Валлетта тоже решилась на смелый наряд и продемонстрировала больше, чем нужно, в черном боди, которое дополнила лишь черными колготками и туфлями.

Карди Би

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Карди Би, известная своими провокационными образами и смелыми нарядами, на этот раз оделась довольно скучно и пошло. Получились в итоге идеальные образы стриптизерши, а не новой звезды шоу-бизнеса.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty

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