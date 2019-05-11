Наряды соблазнительной мухи и люстры, лохматое платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии — бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей — «Кэмп: заметки о моде». Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее, стильное. Как поддержала мероприятие модель Эмили Ратажковски, известная своей страстью к публичному обнажению? Выбрала наряд соблазнительной мухи.

Кэти Перри