Наряды соблазнительной мухи и люстры, лохматое платье и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Эмили Ратажковски
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В США ежегодно в первый понедельник мая проходит одно из главных событий фэшн-индустрии — бал костюма Met Gala. Тему мероприятия 2019 года объявили еще в октябре: она стала необычной и интригующей — «Кэмп: заметки о моде». Кэмп в моде понятие не новое. Еще в 1964 году Сьюзан Зонтаг в статье «Заметки о кэмпе» писала: это все преувеличенное, неестественное, вульгарное, чрезмерное, но именно тем и хорошее, стильное. Как поддержала мероприятие модель Эмили Ратажковски, известная своей страстью к публичному обнажению? Выбрала наряд соблазнительной мухи.
Кэти Перри
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Кэти Перри не страдает болезненным желанием демонстрировать себя во всей красе, так что решила появиться на том же мероприятии в образе зажигательной люстры.
Селин Дион
Фото: Eastnews
Канадская певица Селин Дион прибыла на бал в сверкающем платье-накидке с тремя тысячами нитей стекляруса. Вес ее наряда составил 10 килограммов. На голову 51-летняя поп-дива водрузила шляпу с перьями павлина, похожими на высохшие ветки. Потрясающе, как при таких стараниях можно быть настолько похожей на.. пугало.
Шантель Джеффрис
Шантель Джеффрис, напротив, решила не заморачиваться и пришла на Billboard Music Awards в комбинезоне стриптизерши.
Холзи
Певица Холзи с завидным постоянством демонстрирует отсутствие вкуса и желание показать себя во всей красе. На церемонии Billboard Music Awards она появилась вот в этом.
Леди Гага
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Леди Гага появилась на Met Gala в четырех нарядах: одно за другим она снимала эффектные платья, пока не оказалась в водном нижнем белье. Выглядело все это в итоге... Мягко говоря, не шикарно.
Эмбер Валлетта
Фото: Eastnews
Эмбер Валлетта тоже решилась на смелый наряд и продемонстрировала больше, чем нужно, в черном боди, которое дополнила лишь черными колготками и туфлями.
Карди Би
Карди Би, известная своими провокационными образами и смелыми нарядами, на этот раз оделась довольно скучно и пошло. Получились в итоге идеальные образы стриптизерши, а не новой звезды шоу-бизнеса.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty
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