Наряд куртизанки, золотой комбинезон космонавта и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Рита Ора
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В Лондоне, в галерее «Тейт Модерн» прошла ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards, которую редакция известного издания присуждает знаменитостям за достижения в сферах моды, спорта и культуры. На красной дорожке церемонии позировали Николь Кидман, Кайли Миноуг, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли, Игги Поп, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу и многие другие. Больше всего нас разочаровала Рита Ора, появившаяся на премии, на которую принято одеваться стильно, скромно и с достоинством, в каком-то «голом» будуарном наряде, не оставившем простора для фантазии.
Габриэль Юнион
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
Габриэль Юнион на минувшей неделе нарядилась на одно из светских мероприятий в огромный золотой комбинезон, похожий на скафандр космонавта, потерявшегося в гламурном космосе мира моды.
Моника Беллуччи
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Роскошная Моника Беллуччи на прошедшем в Венеции кинофестивале разочаровала нас слишком откровенным и простым для нее нарядом, в котором она была похожа на цыганку или актрису провинциального театра.
Илария Теолис и Ада Хонг-ху
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Илария Теолис и Ада Хонг-ху появились на разных премьерах Венецианского кинофестиваля, но выглядели одинаково неудачно в своих прозрачных платьях.
Терезанна Паглис
Фото: Eastnews
Терезанна Паглис тоже решила продемонстрировать себя во всей красе, получилось довольно безвкусно и неинтересно.
Джулианна Хаф
Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia
Джулианна Хаф в своем странном наряде была похожа на гламурного страуса в спортивных штанах.
Елена Воробей
Фото: Starface
Елена Воробей вообще как будто приехала на красную дорожку прямо с дачи, на которой полола грядки, а потом уснула.
Адель Саммартино
Фото: Getty
Платье Адель Саммартино нас тоже не впечатлило. В частности, мы не поняли великой задумки дизайнера, сделавшего в области груди непонятные складки, уродующие грудь.
Дебби Харри
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Любим Дебби Харри, но вот ее наряд во время недавнего входа в свет нас не впечатлил. Мы знаем, что и в свои 74 года певица может выглядеть лучше, не кутаясь в черные платья непонятного кроя, прикрывая лишние килограммы странными накидками.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Globallookpress, Getty, Sstarface, Eastnews
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