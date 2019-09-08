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Наряд куртизанки, золотой комбинезон космонавта и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рита Ора

Фото: Eastnews

На прошедшей неделе в центре внимания общественности был Венецианский кинофестиваль, самые неудачные наряды с красных дорожек которого мы выбрали. Правда, в итоге самый провальный образ продемонстрировала певица Рита Ора, появившаяся на церемонии GQ Men of the Year Awards 2019 в неуместном образе.

Рита Ора

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В Лондоне, в галерее «Тейт Модерн» прошла ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards, которую редакция известного издания присуждает знаменитостям за достижения в сферах моды, спорта и культуры. На красной дорожке церемонии позировали Николь Кидман, Кайли Миноуг, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли, Игги Поп, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу и многие другие. Больше всего нас разочаровала Рита Ора, появившаяся на премии, на которую принято одеваться стильно, скромно и с достоинством, в каком-то «голом» будуарном наряде, не оставившем простора для фантазии.

Габриэль Юнион

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

Габриэль Юнион на минувшей неделе нарядилась на одно из светских мероприятий в огромный золотой комбинезон, похожий на скафандр космонавта, потерявшегося в гламурном космосе мира моды.

Моника Беллуччи

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Роскошная Моника Беллуччи на прошедшем в Венеции кинофестивале разочаровала нас слишком откровенным и простым для нее нарядом, в котором она была похожа на цыганку или актрису провинциального театра.

Илария Теолис и Ада Хонг-ху

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Илария Теолис

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Илария Теолис и Ада Хонг-ху появились на разных премьерах Венецианского кинофестиваля, но выглядели одинаково неудачно в своих прозрачных платьях.

Терезанна Паглис

Фото: Eastnews

Терезанна Паглис тоже решила продемонстрировать себя во всей красе, получилось довольно безвкусно и неинтересно.

Джулианна Хаф

Фото: Global Look Press / FSadou/AdMedia

Джулианна Хаф в своем странном наряде была похожа на гламурного страуса в спортивных штанах.

Елена Воробей

Фото: Starface

Елена Воробей вообще как будто приехала на красную дорожку прямо с дачи, на которой полола грядки, а потом уснула.

Адель Саммартино

Фото: Getty

Платье Адель Саммартино нас тоже не впечатлило. В частности, мы не поняли великой задумки дизайнера, сделавшего в области груди непонятные складки, уродующие грудь.

Дебби Харри

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Любим Дебби Харри, но вот ее наряд во время недавнего входа в свет нас не впечатлил. Мы знаем, что и в свои 74 года певица может выглядеть лучше, не кутаясь в черные платья непонятного кроя, прикрывая лишние килограммы странными накидками.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Globallookpress, Getty, Sstarface, Eastnews

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