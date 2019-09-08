Наряд куртизанки, золотой комбинезон космонавта и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

В Лондоне, в галерее «Тейт Модерн» прошла ежегодная церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards, которую редакция известного издания присуждает знаменитостям за достижения в сферах моды, спорта и культуры. На красной дорожке церемонии позировали Николь Кидман, Кайли Миноуг, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли, Игги Поп, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу и многие другие. Больше всего нас разочаровала Рита Ора, появившаяся на премии, на которую принято одеваться стильно, скромно и с достоинством, в каком-то «голом» будуарном наряде, не оставившем простора для фантазии.

Габриэль Юнион