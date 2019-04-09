Роскошные Кидман и Миноуг, Ора в безвкусном наряде и другие звезды на церемонии GQ Men of the Year Awards 2019

В этом году Дэвид Бекхэм удостоился почетной награды в номинации «Специальная награда редакции», Николь Кидман и Тэрон Эджертон, сыгравший в фильме об Элтоне Джоне «Рокетмэн», были названы актерами года. Лучшим писателем стал Джеймс Эллрой, а Иэн МакКеллен получил специальный приз в номинации «Легенда».