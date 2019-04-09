Роскошные Кидман и Миноуг, Ора в безвкусном наряде и другие звезды на церемонии GQ Men of the Year Awards 2019

На красной дорожке церемонии позировали Николь Кидман, Кайли Миноуг, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли, Игги Поп, Наоми Кэмпбелл, Винни Харлоу и многие другие.
Фото: Eastnews
Больше всего нас разочаровала Рита Ора, появившаяся на премии, на которую принято одеваться стильно, скромно и с достоинством, в каком-то «голом» будуарном наряде, не оставившем простора для фантазии.
Фото: Eastnews
В этом году Дэвид Бекхэм удостоился почетной награды в номинации «Специальная награда редакции», Николь Кидман и Тэрон Эджертон, сыгравший в фильме об Элтоне Джоне «Рокетмэн», были названы актерами года. Лучшим писателем стал Джеймс Эллрой, а Иэн МакКеллен получил специальный приз в номинации «Легенда».
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, Globallookpress
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