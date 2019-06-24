Алена Бабенко, Григорий Константинопольский и другие на закрытии первого российского фестиваля «Читка»

С 20 по 23 июня в здании бывшей Первой Московской мужской гимназии на Волхонке проходил первый фестиваль экранизаций «Читка». В жюри — сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, актриса Алена Бабенко, режиссер Владимир Котт, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.
Самой ожидаемой экранизацией по итогам фестиваля был назван сериал Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» по книге Гузели Яхиной, который осенью выйдет в эфире канала «Россия 1». «Это уникальный фестиваль, потому что он единственный фестиваль в мире, где дают приз не за результат, а за ожидание, за то, что будет. В этом есть особенность, которая связана с надеждой. У нас это была единственная номинация, где мы вообще не спорили, а решили все единогласно», – сказал член жюри конкурса, режиссер Владимир Котт.
Призом за «Самый яркий союз литературы и кино» отмечено сразу два проекта – это короткометражная лента «Смерть тапера» Андрея Селиванова по мотивам рассказа А. П. Чехова «Тапер» и находящаяся на стадии пост-продакшна работа Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» по мотивам автобиографической повести М.Зощенко «Перед восходом солнца». Лучшим режиссерским прочтением литературного произведения названа картина Ирины Холкиной Carpe Diem по рассказу Л. Ашкенази «Яйцо».
Фото: Пресс-служба
За актерское прочтение литературного образа наградили Дмитрия Куличкова, сыгравшего главную роль в фильме Максима Иванова «Холод» по одноименному роману А.Геласимова. Также жюри вручило три специальных диплома: проекту «Главкнига» – за волшебное превращение тяжкого режиссерского труда в блистательное шоу; сериалу «Эпидемия» – за высочайшие достижение в жанровом кинематографе и актерам Вениамину Смехову и Ирине Печерниковой (фильм «Земля Эльзы») – за самый пронзительный актерский дуэт.
На церемонии закрытия фестиваля состоялось вручение почетного приза «За музыкальный вклад в искусство экранизаций» – композитору Эдуарду Артемьеву, на счету которого несколько десятков фильмов, в том числе «Сталкер» Андрея Тарковского по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Перед награждением на церемонии был показан документальный фильм с хрониками работы над «Сталкером» и комментариями оператора Арво Ихо.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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