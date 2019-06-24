Алена Бабенко, Григорий Константинопольский и другие на закрытии первого российского фестиваля «Читка»

Самой ожидаемой экранизацией по итогам фестиваля был назван сериал Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» по книге Гузели Яхиной, который осенью выйдет в эфире канала «Россия 1». «Это уникальный фестиваль, потому что он единственный фестиваль в мире, где дают приз не за результат, а за ожидание, за то, что будет. В этом есть особенность, которая связана с надеждой. У нас это была единственная номинация, где мы вообще не спорили, а решили все единогласно», – сказал член жюри конкурса, режиссер Владимир Котт.

Призом за «Самый яркий союз литературы и кино» отмечено сразу два проекта – это короткометражная лента «Смерть тапера» Андрея Селиванова по мотивам рассказа А. П. Чехова «Тапер» и находящаяся на стадии пост-продакшна работа Алексея Федорченко «Последняя милая Болгария» по мотивам автобиографической повести М.Зощенко «Перед восходом солнца». Лучшим режиссерским прочтением литературного произведения названа картина Ирины Холкиной Carpe Diem по рассказу Л. Ашкенази «Яйцо».