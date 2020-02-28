Миронова, Кудрявцева, Орбакайте и другие звездные мамы, у чьих детей большая разница в возрасте

Мария Миронова 30 сентября 2019 года родила сына от нынешнего супруга, которого предпочитает скрывать от широкой общественности. У актрисы также подрастает 27-летний сын Андрей (названый в честь ее знаменитого отца Андрея Миронова) от первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова. «Когда родился старший Андрей, я его обожала, но много занималась работой. Теперь же у меня семья на первом месте. Когда ждала ребенка в 17 лет, крутили пальцем у виска и говорили: "Ты с ума сошла! Так рано!". Когда была беременной в 45, было то же самое, но теперь говорили, что поздно», — рассказала Миронова в интервью.

Лера Кудрявцева