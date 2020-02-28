Миронова, Кудрявцева, Орбакайте и другие звездные мамы, у чьих детей большая разница в возрасте
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Фото: Starface
Мария Миронова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Миронова 30 сентября 2019 года родила сына от нынешнего супруга, которого предпочитает скрывать от широкой общественности. У актрисы также подрастает 27-летний сын Андрей (названый в честь ее знаменитого отца Андрея Миронова) от первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова. «Когда родился старший Андрей, я его обожала, но много занималась работой. Теперь же у меня семья на первом месте. Когда ждала ребенка в 17 лет, крутили пальцем у виска и говорили: "Ты с ума сошла! Так рано!". Когда была беременной в 45, было то же самое, но теперь говорили, что поздно», — рассказала Миронова в интервью.
Лера Кудрявцева
Фото: Starface
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева родила в августе 2018 года дочь Марию от нынешнего супруга Игоря Макарова. Также у звезды телеэкрана есть 29-летний сын Жан от первого мужа, барабанщика из группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Кстати, в 2018-м Лера не только стала мамой во второй раз, но и бабушкой — старший сын подарил ей внука Льва.
Кристина Орбакайте
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Орбакаетй является многодетной мамой; у нее есть 28-летний сын Никита от первого супруга Владимира Перснякова, 20-летнего сына Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и семилетнюю дочь Клавдию от нынешнего мужа Михаила Земцова.
Алла Пугачева
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Старшей дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте в мае исполнится 49 лет. Сейчас знаменитая певица растит двоих детей от супруга, шоумена Максима Галкина — шестилетних Гарри и Елизавету.
Игорь Николаев
Фото: Starface
Старшая дочь Игоря Николаева Юлия в этом году отметит 42-летие. Третьей жене музыканта Юлии Проскуряковой, которая 8 октября 2015 года родила ему дочь Веронику, летом исполнится 38 лет.
Ольга Кабо
Фото: Starface
Ольга Кабо является матерью двоих детей — 21-летней дочери Татьяны и сына Виктора, которому летом исполнится восемь лет. Ольга в одном из интервью призналась, что по-настоящему счастливой стала в 41 год, после того, как в ее жизни появился мужчина, сумевший стать для нее по-настоящему близким, любимым и любящим человеком. Тогда она вышла замуж за бизнесмена Николая Разгуляева, от которого в 44 года родила сына Виктора.
Мария Шукшина
Фото: Starface
Мария Шукшина родила в 2005 году от третьего мужа, бизнесмена и юриста Бориса Вишнякова близнецов — Фому и Фоку. Также у продолжательницы знаменитой династии есть 31-летняя дочь Анна, родившая сына Вячеслава, и 22-летний сын Макар, подаривший ей второго внука Марка.
Максим Виторган
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
У Максима Виторгана подрастает трехлетний сын Платон от бывшей жены Ксении Собчак. Также у актера есть 23-летняя дочь Полина и 19-летний сын Даниил от первой супруги Виктории Верберг.
Эммануил Виторган
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Отец Максима Виторгана Эммануил Гедеонович тоже является отцом детей с большой разницей в возрасте. Так, Максиму в сентябре исполнится 48, его старшей сестре Ксении уже за пятьдесят, а недавно у Эмманулила Виторгана и его жены Ирины Млодик родились дочери Эстель и Клара.
Евгения Добровольская
Фото: Starface
Евгения Добровольская является матерью четверых детей — 36-летнего Степана, 28-летнего Николая, 17-летнего Яна и 11-летней дочери Анастасии.
Мария Ситтель
Фото: Eastnews
Ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия» и лауреат премии «ТЭФИ» Мария Ситтель растит пятерых детей, старшему из которых 25, а младшей — три.
Дмитрий Дибров
Фото: Starface
Дмитрий Дибров — известный многодетный папа, который продолжает размножаться. Первый сын Денис Дмитриевич Дибров родился в 1984-м от первой жены. от второй супруги в 1989 году появилась дочь Лада. ну а с 2010-го родились трое сыновей от нынешней спутницы жизни Дмитрия Полины.
Эвелина Бледанс
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Эвелина Бледанс в 1994 году родила сына Николая от второго мужа, израильского бизнесмена Николая, а 1 апреля 2012 — сына Семена от режиссера Александра Семина.
Мария Порошина
Фото: Eastnews
Мария Порошина стала мамой в пятый раз, родив сына Андрея. Неизвестно, какое имя записано в свидетельстве о рождении малыша в графе «Отчество». Напомним, Мария ушла от мужа Ильи Древнова, будучи беременной, и не призналась, кто же является ее новым возлюбленным. Напомним, что у актрисы есть дочери — 23-летняя Полина, 14-летняя Серафима, десятилетняя Аграфена 4-летняя Глафира.
Дмитрий Маликов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дмитрий Маликов является отцом 20-летней дочери Стефании и двухлетнего сына Марка, которого ему и его супруге Елене родила суррогатная мать.
Наталья Штурм
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм является мамой двоих детей — 30-летней дочери Елены, подарившей ей внука Даниэля, и 16-летнего сына Арсения.
Егор Кончаловский
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Егор Кончаловский в 2017, году спустя двадцать лет совместной жизни, расстался с актрисой Любовью Толкалиной, от которой у него есть 18-летняя дочь Мария. А 10 апреля 2017 года у режиссера родился сын Тимур от нынешней жены Марии Леоновой.
Фото: instagram, starface, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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