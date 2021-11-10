Милохин и Медведева поцеловались, а Бородина расплакалась: что ждет зрителей в новом выпуске «Ледникового периода»

Одними из первых на лед вышли актер Макар Запорожский и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, которые вдохновились знаменитым на весь мир мюзиклом «Нотр-Дам де Пари». Макар перевоплотился в Квазимодо, а Екатерина – в прекрасную Эсмеральду.

Члены жюри оценили выступление пары и отметили, что Запорожский более уверенно выполняет сложные элементы. Самое главное – он больше не опускает глаза на лед.