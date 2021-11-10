Милохин и Медведева поцеловались, а Бородина расплакалась: что ждет зрителей в новом выпуске «Ледникового периода»
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Одними из первых на лед вышли актер Макар Запорожский и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, которые вдохновились знаменитым на весь мир мюзиклом «Нотр-Дам де Пари». Макар перевоплотился в Квазимодо, а Екатерина – в прекрасную Эсмеральду.
Члены жюри оценили выступление пары и отметили, что Запорожский более уверенно выполняет сложные элементы. Самое главное – он больше не опускает глаза на лед.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Зрителей и жюри очень удивили Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, которые выбрали мюзикл «Кабаре». Татьяна Навка, как и многие ожидала, что фигуристка наденет соблазнительный наряд, но Оксана появилась на льду в образе мужчины-конферансье. Но еще больше восхищений вызвал образ Кирилла, который переоделся в костюм обезьяны и отлично катался даже в маске с маленькими отверстиями для глаз.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
«Думала: «Сейчас Оксанка выйдет, «Кабаре» же, красотка, секси-шпекси, юбка, попка, все дела». Но нет! Они легких путей не ищут! Удивили так удивили! Образа обезьяны у нас не было никогда. Действительно, очень рискованные образы», – отметила Татьяна Навка.
Многие отметили, что Домнина – отличная актриса, вспомнив ее перевоплощение в Анну Каренину в одноименном ледовом шоу.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В беседе с Passion.ru Кирилл рассказал, кто вдохновил их на создание такого необычного номера и каково ему было кататься в массивном костюме.
«Боб Фосс придумал. Мы любим классику. В таком костюме было непросто. Когда репетировали, мы стремились скорее это все надеть, чтобы попробовать, как это будет. Потому что ограничивается все время видимость, и ты все время смотришь в какой-то бинокль: слева, справа и внизу не видишь, лед не видишь», – признался актер.
А вот Оксана рассказала о своем образе: «Я вообще люблю костюмы, поэтому с удовольствием его надела. На самом деле спасибо Кириллу, он у нас идейный вдохновитель. Конечно, мы всей командой все это делаем и принимаем решение, но тем не менее Кирилл приносит иногда такие вещи, что вообще сложно поверить в то, что это можно сделать в проекте. Но это очень интересно».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Пара также ответила на вопрос: что для них важнее – участие или победа.
«Мне вообще очень нравится в «Ледниковом периоде». Ты каждую неделю перевоплощаешься и становишься кем-то другим, кем-то новым, поэтому это очень интересно всегда. В первую очередь мы с огромной радостью делаем номера и получаем от этого удовольствие, а там уже дальше как сложится», – отметила Оксана.
«Мы хотим, чтобы хорошие номера были», – добавил Кирилл.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Члены жюри также высоко оценили выступление олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной и актера Ивана Колесникова, несмотря на то, что времени на подготовку из-за гастролей и других проектов у них очень мало. Ведущий Алексей Ягудин вспомнил, что в начале проекта у Ивана было много ошибок, но к седьмому выпуску он исправился и стал увереннее кататься.
По признанию Ивана, в этот раз он вышел на лед расслабленным. Оказывается, так на него повлиял мюзикл «Анна Каренина», в котором его партнерша тоже принимает участие. Актер в шутку отметил, что великим фигуристом ему уже все равно не стать, поэтому теперь он переживает меньше и спокойно выходит на лед.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Такой оптимистичный настрой помог Колесникову замечательно откатать номер и получить восторженные комментарии членов жюри. Юморист и актер Михаил Галустян, который ранее тоже был участником проекта, признался, что в самом начале номера у него появились мурашки. Он наслаждался и лирической композицией, и выступлением пары.
В седьмом выпуске в мужской костюм облачилась и актриса Дарья Мельникова, которая перевоплотилась в Моцарта, а ее партнер Максим Маринин – в Сольери.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, как всегда, были одной из самых ожидаемых пар на льду. Правда, из-за одной ошибки телеведущая сильно расстроилась и даже не смогла сдержать слезы. Регина Тодоренко, которая в этот раз сидела в кресле жюри, вспомнила, что ей тоже было трудно принимать участие в шоу в прошлом году.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Она понимает, почему Бородина так сильно переживает, ведь внимание зрителей к ней особенное и пристальное из-за ее популярности. А вот Михаил Галустян посоветовал не переживать из-за поражений и оценок.
«Мне не важно, какую оценку поставили. Мне важно, что я сегодня лучше, чем вчера», – вспомнил свое участие в шоу юморист.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Агата Муцениеце в новом выпуске предстанет в образе женщины-кошки. Но, к сожалению, выступление актрисы и ее партнера, фигуриста Александра Энберта, понравилось не всем членам жюри.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Хотя Регина Тодоренко отметила, что с самого первого выпуска между Агатой и Александром происходит какая-то химия, они страстные и очень эмоциональные. Кстати, в прошлом выпуске в конце номера пара даже поцеловалась.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
А в этот раз внимание было приковано к поцелую Дани Милохина и Евгении Медведевой – без этой важной детали просто никак нельзя было завершить номер, посвященный истории любви Ромео и Джульетты.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Конечно, выступление очень понравилось зрителям и жюри. Ведущая проекта Алина Загитова не смогла удержаться, чтобы не задать паре самый главный вопрос: «Вы правда целовались?». Ответ на него поклонники Дани и Жени, а также «Ледникового периода» смогут узнать в новом выпуске шоу 13 ноября в 17:40 на Первом канале.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Кстати, в числе звездных зрителей была Елизавета Арзамасова, которая с восхищением смотрела на своего супруга Илью Авербуха и номера, которые он ставил для участников с хореографами.
Фото: Макс Светский / Passion.ru