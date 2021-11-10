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Бородина о своем падении на «Ледниковом периоде»: «Я больше никогда не вернусь сюда»

В сети появились кадры, на которых во время съемок одного из выпусков телешоу на Первом канале телеведущая Ксения Бородина и ее партнер российский фигурист Дмитрий Соловьев не смогли удержать равновесие на льду. Это падение стало для Ксении огромным потрясением, как физическим, так и моральным.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram

На днях вышел уже шестой выпуск телепередачи «Ледниковый период» и за все это время пара ведущей «Дома-2» и ее партнера российского фигуриста Дмитрия Соловьева так и не смогла заполучить высокие позиции оценок среди жюри. Кроме этого ситуацию усугубил казус, который произошел во время съемок седьмого выпуска и уже облетел весь интернет еще до выхода передачи. Партнерам не удалось удержаться на льду.

Падение Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева на шоу «Ледниковый период»

Падение Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева на шоу «Ледниковый период»

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Падение принесло 38-летней телеведущей не только небольшую травму ноги, но еще и массу негативных эмоций. Девушка расплакалась прямо во время съемок.

Дмитрий Соловьев успокаивает Ксению Бородину после произошедшего

Дмитрий Соловьев успокаивает Ксению Бородину после произошедшего

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Не смотря на то, что Ксения славится бойкостью и смелостью духа, в этот раз ей с трудом удалось сдержать эмоции. Их Бородина решила откровенно выразить в своем посте в Instagram.

«Это мог бы быть лучший номер. Сказать, что обидно, это не сказать ничего… я впервые разревелась за долгое время.. мы так гладко шли.. я могла бы держать интригу до субботы, но фото уже по всему интернету, тогда какой смысл…мы сидели на диване после проката и я говорю, я больше никогда не вернусь сюда.. и не потому ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду и на момент подумала, а может уйти?!» — поделилась своими переживаниями телеведущая.

Однако Ксения не позволила брать над собой верх накатившим эмоциям и поразмыслив решила, что сдаваться из-за одного промаха не намерена.

«Но тогда к чему все эти труды? 5 часовые тренировки каждый день и олимпийские чемпионы тоже падали.. у меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают и я не могу, вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала…» — подытожила Бородина.

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