Бородина о своем падении на «Ледниковом периоде»: «Я больше никогда не вернусь сюда»

Не смотря на то, что Ксения славится бойкостью и смелостью духа, в этот раз ей с трудом удалось сдержать эмоции. Их Бородина решила откровенно выразить в своем посте в Instagram.

«Это мог бы быть лучший номер. Сказать, что обидно, это не сказать ничего… я впервые разревелась за долгое время.. мы так гладко шли.. я могла бы держать интригу до субботы, но фото уже по всему интернету, тогда какой смысл…мы сидели на диване после проката и я говорю, я больше никогда не вернусь сюда.. и не потому ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду и на момент подумала, а может уйти?!» — поделилась своими переживаниями телеведущая.

Однако Ксения не позволила брать над собой верх накатившим эмоциям и поразмыслив решила, что сдаваться из-за одного промаха не намерена.

«Но тогда к чему все эти труды? 5 часовые тренировки каждый день и олимпийские чемпионы тоже падали.. у меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают и я не могу, вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала…» — подытожила Бородина.