Миллионы на кону и скандальные судебные разбирательства: самые дорогие разводы знаменитостей

В последние несколько месяцев Евгений Петросян и Елена Степаненко оказались в центре внимания общественности. Оказалось, что разводящимся после многолетнего брака юмористам есть, что делить. Супруги начали бракоразводный процесс и теперь борются за имущество общей стоимостью полтора миллиарда рублей. Поделить артистам предстоит несколько квартир в Москве, две дачи, несколько машин, картины, фарфор, старинные книги.

«Эти культурные ценности и даже знаменитых клоунов, которых Евгений Ваганович привозил со всех уголков мира, Елена Григорьевна указала в иске, желает забрать их себе. Попасть в апартаменты, где хранятся антиквариат и ценные вещи, сейчас невозможно – Степаненко туда никого не пускает. Это моего клиента, конечно, возмущает. Кроме того, есть небольшая квартира, с которой связаны особые воспоминания: там находится кабинет, где Петросян когда-то придумал «Смехопанораму», «Кривое зеркало»... Ее Елена Григорьевна тоже хочет забрать», – рассказал адвокат Петросяна.

Мадонна и Гай Ричи