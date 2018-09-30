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Миллионы на кону и скандальные судебные разбирательства: самые дорогие разводы знаменитостей

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Гай Ричи и Мадонна

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Одни при разводе уходят в новую жизнь ни с чем, другие делят имущество, а некоторым приходится бороться за миллиарды. Этим знаменитостям пришлось обращаться в суд, нанимать адвокатов и выяснять, кому достанутся роскошные особняки, антиквариат, квартиры и крупные денежные суммы.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

В последние несколько месяцев Евгений Петросян и Елена Степаненко оказались в центре внимания общественности. Оказалось, что разводящимся после многолетнего брака юмористам есть, что делить. Супруги начали бракоразводный процесс и теперь борются за имущество общей стоимостью полтора миллиарда рублей. Поделить артистам предстоит несколько квартир в Москве, две дачи, несколько машин, картины, фарфор, старинные книги.

«Эти культурные ценности и даже знаменитых клоунов, которых Евгений Ваганович привозил со всех уголков мира, Елена Григорьевна указала в иске, желает забрать их себе. Попасть в апартаменты, где хранятся антиквариат и ценные вещи, сейчас невозможно – Степаненко туда никого не пускает. Это моего клиента, конечно, возмущает. Кроме того, есть небольшая квартира, с которой связаны особые воспоминания: там находится кабинет, где Петросян когда-то придумал «Смехопанораму», «Кривое зеркало»... Ее Елена Григорьевна тоже хочет забрать», – рассказал адвокат Петросяна.

Мадонна и Гай Ричи

В случае с разводом Мадонны и Гая Ричи все случилось наоборот. Певица и режиссер были женаты почти десять лет и официально оформили развод в 2008 году. В ходе бракоразводного процесса режиссер повел себя достойно и ничего от супруги не требовал, но суд решил иначе... В итоге, по данным британских СМИ, певица выплатила бывшему мужу от $76 млн до $92 млн, в том числе отдав ему их общее огромное имение с усадьбой, расположенное в графстве Уилтшир.

Роман Абрамович и Ирина Маландина

Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и бывший губернатор Чукотки, миллиардер Абрамович, недавно объявили о том, что решили расстаться после десяти лет совместной жизни. По слухам, официального развода может и не последовать — супруги хотят мирно разойтись и не желают заниматься бракоразводным процессом и делить имущество. С предыдущей супругой, бывшей стюардессой Ириной Маландиной, Роман Абрамович развелся десять лет назад. После развода Ирина получила $300 миллионов и оплату всех расходов на детей.

Майкл Дуглас и Диандра Люкер

Актер Майкл Дуглас и 19-летняя Диандра Люкер поженились в 1977 году, когда Дугласу было за сорок. Они прожили в браке 23 года, в течение которых Майкл снялся во многих известных картинах и стал настоящей звездой кинематографа. Диандра Люкер родила своему знаменитому супругу сына Майкла и... почти никогда не работала. При разводе она получила $45 миллионов. Сам Дуглас после развода женился на актрисе Кэтрин Зете-Джонс, с которой живет в браке до сих пор.

Борис Березовский и Галина Бешарова

Одним из самых громких и дорогих в России стал развод Бориса Березовского и Галины Бешаровой. Березовский развелся с первой женой и женился на своей новой возлюбленной только спустя два года после того, как Бешарова родила ему сына Артема, потом на свет появилась дочь Анастасия. С будущим миллиардером и «человеком-эпохой» Галина познакомилась, когда он был бедным московским профессором математики и членом КПСС. В 2011-м они развелись после громкого процесса, который длился год. В итоге Березовский отдал супруге особняк с видом на Гайд-парк стоимостью $16 миллионов, а также отступные, различные источники называли разные суммы – от 100 до 220 млн фунтов стерлингов.

Мел Гибсон и Робим Мур

Известный не только своими яркими ролями, но и в последнее время своей любвеобильностью Мел Гибсон женился на актрисе Робин Мур в 1980 году. После тридцати лет брака Гибсон увлекся пианисткой Оксаной Григорьево, развелся с женой и выплатил экс-супруге, родившей ему семерых (!) детей, $425 миллионов. После скандального расставания с Григорьевой актер закрутил роман с девушкой, которая младше его на тридцать лет, Розалиндой Росс. В прошлом году у пары родился сын Ларс.

Дмитрий Рыболовлев и Елена Рыболовлева

Когда дело доходит до заоблачных сумм, разбирательства в суде затягиваются на месяцы, а то и на годы. Так, согласно первому решению суда, бывший фактический владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев должен был выплатить своей супруге Елене $4,5 миллиарда. Позднее суд постановил заплатить бывшей жене миллиардера $604 миллиона. Cудя по всему, многолетние судебные разбирательства с бывшей женой не омрачили роман миллиардера с новой возлюбленной, 26-летней моделью Дарьей Строкоус.

Фото: eastnews, globallookpress

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