Елена Степаненко хочет отобрать у Евгения Петросяна даже дорогие личные вещи

Похоже, Елена Степаненко буквально поняла выражение «обобрать до нитки». Стало известно, что юмористка планирует забрать у бывшего мужа Евгения Петросяна практически все — вплоть до личных вещей вроде золотых наручных часов. Об этом сообщил адвокат комика в новом интервью.

«Она очень щепетильно и трепетно подходит к разделу имущества. Она готовит документы, что это якобы ее подарок. У Евгения Вагановича даже не было мысли делить ее украшения и тому подобное. Это обстоятельство, которое характеризует Елену как личность», — отметил Сергей Жорин в беседе с корреспондентом журнала StarHit.