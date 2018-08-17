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Елена Степаненко хочет отобрать у Евгения Петросяна даже дорогие личные вещи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Степаненко

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65-летняя Елена Григорьевна Степаненко написала в своем заявлении на развод, что требует у 72-летнего экс-супруга Евгения Вагановича Петросяна буквально все — даже дорогостоящие наручные часы.

Похоже, Елена Степаненко буквально поняла выражение «обобрать до нитки». Стало известно, что юмористка планирует забрать у бывшего мужа Евгения Петросяна практически все — вплоть до личных вещей вроде золотых наручных часов. Об этом сообщил адвокат комика в новом интервью.

«Она очень щепетильно и трепетно подходит к разделу имущества. Она готовит документы, что это якобы ее подарок. У Евгения Вагановича даже не было мысли делить ее украшения и тому подобное. Это обстоятельство, которое характеризует Елену как личность», — отметил Сергей Жорин в беседе с корреспондентом журнала StarHit.

Впрочем, многие поклонники тут же подумали о другом — должно быть, Степаненко очень злится на экс-супруга и пытается таким образом ему насолить. Значит, есть повод: неужели слухи о молодой возлюбленной Петросяна и ее беременности имеют под собой основание? Время покажет.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak, Natalya Loginova / Global Look Press, Instagram, Starface

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