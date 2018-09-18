Миллиардер, футболист, шейх и не только: 5 идеальных женихов для Ольги Бузовой

Федор Смолов, 28 лет
Наверное, все поклонники Ольги Бузовой знают, что она тяжело пережила развод с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Почему бы телеведущей не закрутить роман с другим известным футболистом? После Чемпионата мира Ольга заявила, что ей нравится полузащитник сборной России Денис Черышев. Вот только он занят, зато свободен нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, который три года назад развелся с «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой. В общем, Федор успешный футболист, любит ярких девушек и славу. Чем не подходящая пара для Бузовой?
Feduk, 26 лет
Если Ольга Бузова все-таки решится переключиться с футболистов на звезд шоу-бизнеса, советуем ей обратить внимание на молодого и перспективного представителя шоу-бизнеса, 26-летнего Федора Инсарова, выступающего под псевдонимом Feduk. На днях он получил премию журнала GQ в номинации «Открытие года» и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается. Молодой, амбициозный, покоряющий шоу-бизнес, записывающий популярные треки... Чем не достойная партия для Ольги Бузовой, недавно ставшей певицей и отчаянно мечтающей не только о славе, но и о большой и чистой любви?
Роман Абрамович, 51 год
Если же Ольга Бузова настроена серьезна и хочет отношений с мужчиной постарше, советуем ей обратить внимание на Романа Абрамовича. Миллиардер недавно развелся с женой, основательницей музея современного искусства «Гараж» Дарьй Жуковой. Расстались экс-супруги красиво: остались друзьями, а сейчас бизнесмен строит огромный особняк — жилье предназначено для экс-супруги и их общих детей, 9-летнего Аарона и 5-летней Леи. В общем, Роман Аркадьевич — мужчина не только состоятельный, но и щедрый. Абрамович входит в двадцатку богатейших бизнесменов России, помимо основного капитала владеет английским футбольным клубом Chelsea, коллекционирует предметы искусства и занимается реорганизацией и реставрацией Новой Голландии. Думаем, в этом случае двадцатилетняя разница в возрасте Ольгу Бузову не смутит.
Илон Маск, 47 лет
Правда, если Ольга Бузова и дальше планирует вести себя довольно неординарно и привлекать внимание широкой общественности своими нестандартными поступками, фотографиями и выступлениями, то с Романом Абрамовичем, который не любит лишней шумихи вокруг своей персоны, построить долгосрочные отношения ей удастся едва ли. На этот случай мы можем предложить предпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска. Этот мужчина и в свои 47 лет остается молодым душой авантюристом, мечтает покорить космос, колонизировать Марс, изобретает электромобили и новые средства передвижения за пределами земной атмосферы, увлекается изучением искусственного интеллекта... и необычными яркими девушками. В последнее время Илон встречался с экс-супругой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Херд, а на одном из светских мероприятий появился в компании певицы Граймс. В недавнем интервью Маск заявил, что сейчас одинок и очень мечтает о любви и о женщине, с которой ему не будет так одиноко в его большом доме. В общем, Илону, как и Ольге, очень нужна вторая половина.
Наследный принц Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум, 35 лет
Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум сказочно богат — его состояние оценивают в 18 миллиардов долларов. Он управляет инвестиционным фондом и курирует университет, названный в его честь, руководит Лигой поддержки молодых предпринимателей, Комитетом по спорту эмирата Дубая и Дубайским центром исследования аутизма. Хамдан любит путешествовать, занимается экстремальными видами спорта и показывает свою насыщенную жизнь в Instagram, где у него пять с половиной миллионов подписчиков. Если Ольга решит посвятить себя семье и отказаться от откровенных фото в Сети, клипов и провокационных клипов и переехать в Дубай, то Хамдан может стать для нее идеальным мужем.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
Видео: youtube / Ольга Бузова