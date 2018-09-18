Миллиардер, футболист, шейх и не только: 5 идеальных женихов для Ольги Бузовой

Правда, если Ольга Бузова и дальше планирует вести себя довольно неординарно и привлекать внимание широкой общественности своими нестандартными поступками, фотографиями и выступлениями, то с Романом Абрамовичем, который не любит лишней шумихи вокруг своей персоны, построить долгосрочные отношения ей удастся едва ли. На этот случай мы можем предложить предпринимателя, изобретателя и миллиардера Илона Маска. Этот мужчина и в свои 47 лет остается молодым душой авантюристом, мечтает покорить космос, колонизировать Марс, изобретает электромобили и новые средства передвижения за пределами земной атмосферы, увлекается изучением искусственного интеллекта... и необычными яркими девушками. В последнее время Илон встречался с экс-супругой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Херд, а на одном из светских мероприятий появился в компании певицы Граймс. В недавнем интервью Маск заявил, что сейчас одинок и очень мечтает о любви и о женщине, с которой ему не будет так одиноко в его большом доме. В общем, Илону, как и Ольге, очень нужна вторая половина.

Наследный принц Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум, 35 лет