Британская темнокожая актриса Лашана Линч станет новым «агентом 007»

По сюжету боевика, Джеймс Бонд выходит на пенсию и отправляется на Ямайку, поэтому на время его отсутствия британская шпионская служба МИ6 выдает его кодовое имя новому оперативнику. «Бонда, разумеется, привлекает женщина 007, и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой темнокожей женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — цитирует инсайдера Daily Mail.