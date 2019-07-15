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Британская темнокожая актриса Лашана Линч станет новым «агентом 007»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лашана Линч

Фото: F.Sadou/AdMedia/Globallookpress
Премьера нового фильма «бондианы» назначена на апрель 2020 года.

В апреле 2020 года состоится мировая премьера 25-й части «бондианы» «Джеймс Бонд 25», и не так давно создатели объявили, что главного героя вновь сыграет Дэниэл Крейг. Однако на днях СМИ сообщили, что впервые в истории «агентом 007» станет темнокожая английская актриса Лашана Линч.

Лашана Линч

Фото: F.Sadou/AdMedia/Globallookpress

По сюжету боевика, Джеймс Бонд выходит на пенсию и отправляется на Ямайку, поэтому на время его отсутствия британская шпионская служба МИ6 выдает его кодовое имя новому оперативнику. «Бонда, разумеется, привлекает женщина 007, и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой темнокожей женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — цитирует инсайдера Daily Mail.

А вы смотрели фильмы про Джеймса Бонда?

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube

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