Связанные одной цепью: Марина Кравец, Василиса Володина и еще 5 звезд, которые работают со своими мужьями
Фото: Eastnews
Марина Кравец
Фото: Instagram / @marinakravets
Популярная телеведущая и резидент Comedy Club Марина Кравец в 2013 году вышла замуж за своего однокурсника, продюсера Аркадия Водахова, который теперь работает ее директором. В апреле у супругов родилась дочь Вероника.
Василиса Володина
Фото: Eastnews
Одна из ведущих передачи «Давай поженимся», известный астролог Василиса Володина тоже предпочитает не только проводить свободное время с супругом, решать вместе бытовые проблемы, но и работать. Сергей Володин является директором жены и заведует ее делами. Ранее он трудился в области логистики, а когда популярность Василисы стала расти день ото дня, они решили, что лучше сконцентрироваться на семейном бизнесе.
Вера Брежнева
Фото: Instagram / @ververa
Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе уже много лет, а в браке — почти пять. Певица и продюсер познакомились во время кастинга в группу «ВИА Гра», участницей которой Вера являлась в прошлом. Сейчас Брежнева занимается сольной карьерой, а Меладзе помогает ей и дальше покорять шоу-бизнес.
Валерия
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Прекрасно чувствуют себя в качестве работающих вместе супругов продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. Он называет ее самой талантливой и прекрасной звездой российской эстрады, а она доверяет ему все дела.
Юлия Высоцкая
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. Что сделала Юля, когда для роли в картине Андрея Кончаловского «Рай» надо было побриться налысо? Рассталась с волосами и прекрасно сыграла.
Наталья Подольская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе вот уже пятнадцать лет. Они давно являются одной из самых крепких и счастливых пар шоу-бизнеса и растят сына Артемия. Пресняков очень изменился после знакомства с Подольскоц: стал более мягким, спокойным, домашним и романтичным, превратившись из бунтаря в любящего и нежного мужа. Изменилось и творчество артиста, который все чаще стал посвящать песни жене, которые с ней же и исполняет.
Виктория Макарская
Фото: Instagram / @makarskie
Виктория и Антон Макарские познакомились на кастинге мюзикла Metro. Антон потерял голову сразу, а Виктория пылкого юношу поначалу даже не заметила. Правда, потом она изменила свое мнение и разглядела в начинающем артисте красавца и достойного для семейной жизни мужчину. Вместе они уже двадцать лет и растят сына Ивана и дочь Марию, о которых давно мечтали. А еще они вместе дают концерты и ведут блог о своей семье.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!