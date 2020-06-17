Связанные одной цепью: Марина Кравец, Василиса Володина и еще 5 звезд, которые работают со своими мужьями

Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. Что сделала Юля, когда для роли в картине Андрея Кончаловского «Рай» надо было побриться налысо? Рассталась с волосами и прекрасно сыграла.

Наталья Подольская