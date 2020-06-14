«Похоже, это и есть счастье»: Марина Кравец показала первое фото с маленькой дочкой
Фото: Instagram/@marinakravets
36-летняя Марина Кравец впервые стала мамой в апреле 2020 года. Телеведущая практически не афишировала беременность и не демонстрировала растущий живот в Instagram.
Поклонники ждут, когда Марина познакомит их с малышкой-дочерью, однако молодая мама не спешит порадовать свою аудиторию. На днях Кравец поделилась лишь трогательным кадром, сделанным на крыльце роддома в день выписки: «Мы с @yellohood до сих пор не можем поверить, что нашей маленькой Большой Радости по имени Вероника уже почти 2,5 месяца! 🤗🎉 Кажется, еще вчера я ходила с животом (хоть и не заваливала собственный аккаунт беременными фотографиями ;)) <…> И вот, у нас замечательный маленький человек-девочка, с которой карантин прошёл практически незаметно! ;)) Каждый день что-то новое: звуки, взгляды, мимика, навыки! Это невероятно круто! Похоже, это и есть СЧАСТЬЕ! ;))» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Как приятно смотреть простую выписку, без 500 родственников, макияжа от стилистов и платья от Кутюр. Все просто счастливы», «Какая крутота!!!! Прекрасной жизни и удачи!», «Супруг так и не пришёл в себя - вышел из роддома в бахилах 😂. От души поздравляю вашу семью и желаю счастья всем!», «Выписка прекрасна 👍», «Поздравляю вас Марина! Вы самая обаятельная и талантливая девушка!!! Желаю Счастья и благополучия вам и вашей семье», «У парня такое лицо, будто он родил 😂», «Ваша семья - милота 😘», «Счастья вам, счастливые родители!!!», «Очень Рада за Вас!😍🎉❤️Пусть малышка растёт здоровой и счастливой!» — комментируют подписчики.
Напомним, «единственный рожавший резидент» Comedy Club Марина Кравец в 2013 году вышла замуж за своего однокурсника, продюсера Аркадия Водахова. О беременности телеведущей стало известно в феврале 2020 года.
Фото: Instagram/@marinakravets
Видео: Instagram/@bashkatovmisha
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