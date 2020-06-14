«Похоже, это и есть счастье»: Марина Кравец показала первое фото с маленькой дочкой

«Как приятно смотреть простую выписку, без 500 родственников, макияжа от стилистов и платья от Кутюр. Все просто счастливы», «Какая крутота!!!! Прекрасной жизни и удачи!», «Супруг так и не пришёл в себя - вышел из роддома в бахилах 😂. От души поздравляю вашу семью и желаю счастья всем!», «Выписка прекрасна 👍», «Поздравляю вас Марина! Вы самая обаятельная и талантливая девушка!!! Желаю Счастья и благополучия вам и вашей семье», «У парня такое лицо, будто он родил 😂», «Ваша семья - милота 😘», «Счастья вам, счастливые родители!!!», «Очень Рада за Вас!😍🎉❤️Пусть малышка растёт здоровой и счастливой!» — комментируют подписчики.

Напомним, «единственный рожавший резидент» Comedy Club Марина Кравец в 2013 году вышла замуж за своего однокурсника, продюсера Аркадия Водахова. О беременности телеведущей стало известно в феврале 2020 года.