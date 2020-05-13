Почти как у Джей Ло: 61-летняя Мадонна похвасталась пышными формами после разговоров о пластике ягодиц
1 / 10
Фото: Face to face/Globallookpress
Популярная певица Мадонна косвенно подтвердила слухи о перенесенной пластической операции.
В начале прошлого года светские сплетники обсуждали новую «пластику» Мадонны: по слухам, звезда увеличила ягодицы. Прямых доказательств этому нет, но селфи, которое популярная певица опубликовала в своем блоге, демонстрирует заметно округлившиеся формы.
Фото: Instagram Мадонны
А как считаете вы, делала ли звезда пластику ягодиц?
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!