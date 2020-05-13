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Почти как у Джей Ло: 61-летняя Мадонна похвасталась пышными формами после разговоров о пластике ягодиц

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Мадонна

Фото: Face to face/Globallookpress

Популярная певица Мадонна косвенно подтвердила слухи о перенесенной пластической операции.

В начале прошлого года светские сплетники обсуждали новую «пластику» Мадонны: по слухам, звезда увеличила ягодицы. Прямых доказательств этому нет, но селфи, которое популярная певица опубликовала в своем блоге, демонстрирует заметно округлившиеся формы.

Фото: Instagram Мадонны

А как считаете вы, делала ли звезда пластику ягодиц?

Фото и видео: Instagram, Globallookpress

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