Головокружительные романы и 5 браков: любимые женщины Андрея Кончаловского

У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое детей — 23-летняя Мария и 18-летний Петр. В 2013 году режиссер с дочерью попали в ДТП, Маша сильно пострадала. С тяжелыми травмами девочку доставили в больницу, она впала в кому. Состояние дочери Высоцкой и Кончаловского до сих пор остается тяжелым, она находится в специализированной клинике.

Юлия стала не только музой для мужа (она снимается во многих его фильмах), но и надежной опорой. «Мы, как бы это странно ни звучало, родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь», — говорит Юлия о знаменитом супруге.

Ирина Кандат

Балерина

Первой женой Андрея Кончаловского была балерина Ирина Кандат. На ней он женился в 18-летнем возрасте. Причем предложение руки и сердца юный и пылкий юноша сделал вскоре после знакомства.