Головокружительные романы и 5 браков: любимые женщины Андрея Кончаловского
Юлия Высоцкая
Актриса, телеведущая
24 года назад Андрей Кончаловский женился на молодой актрисе Юлии Высоцкой, через два года после встречи на «Кинотавре». Многие тогда сомневались, что брак режиссера и актрисы, которая моложе него почти на четыре десятка лет, станет крепким и долгим. Но они счастливы и влюблены, как и в первый день.
Фото: www.instagram.com/juliavysotskayaofficial
«Я знаю о Юлии так много, что могу утверждать: все ее состояния — девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей — стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал.
Разные грани того человека, с которым ты связал жизнь, познаешь постепенно, с годами. И вот когда даже невыносимые черты становятся дорогими — это залог настоящей духовной связи между людьми. Знание не отдельных сторон личности, а знание всеобъемлющее — это то, что я сегодня могу назвать любовью», — говорит Андрей Кончаловский о пятой жене.
Фото: Alberto Terenghi/ Global look press
У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое детей — 23-летняя Мария и 18-летний Петр. В 2013 году режиссер с дочерью попали в ДТП, Маша сильно пострадала. С тяжелыми травмами девочку доставили в больницу, она впала в кому. Состояние дочери Высоцкой и Кончаловского до сих пор остается тяжелым, она находится в специализированной клинике.
Юлия стала не только музой для мужа (она снимается во многих его фильмах), но и надежной опорой. «Мы, как бы это странно ни звучало, родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь», — говорит Юлия о знаменитом супруге.
Ирина Кандат
Балерина
Первой женой Андрея Кончаловского была балерина Ирина Кандат. На ней он женился в 18-летнем возрасте. Причем предложение руки и сердца юный и пылкий юноша сделал вскоре после знакомства.
Фото: Кадр видео
Их брак длился всего два года. В 1957-м Кандат подала на развод и ушла к дирижеру Большого театра.
Наталия Аринбасарова
Актриса
Кончаловский встретил Наталию Аринбасарову на съемках своего фильма «Первый учитель». Тогда ей было всего 17 лет. Режиссер сразу обратил внимание на юную актрису, стал приглашать на свидания, оказывал знаки внимания.
«Он очень образованный человек. Хорошо знал Библию, русскую историю. Он меня заговорил», — вспоминала она позже.
Кадр программы
Кадр программы
Семья Михалковых сразу приняла избранницу Андрея, а ее родители долго не могли смириться с тем, что дочь вышла замуж за взрослого (на 9 лет старше) и избалованного вниманием женщин режиссера. После свадьбы, состоявшейся в 1965 году, мать и отец не разговаривали с дочерью год. Но после рождения внука Егора сменили гнев на милость.
Их брак длился всего пять лет. Молодая жена полностью растворилась в муже и ребенке, а глава семейства уже в то время смотрел в сторону Запада — мечтал работать за рубежом.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
После развода с Кончаловским Аринбасарова вышла замуж за художника Николая Двигубского, у них родилась дочь Екатерина, ставшая режиссером и писателем. А после 16 лет актриса прожила в фактическом браке с режиссером Эльдором Уразбаевым.
Вивиан Годе
Востоковед, переводчик
Андрей Кончаловский мечтал уехать из СССР, брак с иностранкой упростил и ускорил этот процесс. В 1969 году режиссер женился на переводчике и востоковеде Вивиан Годе, которая после замужества взяла фамилию мужа.
Фото: Кадр видео
В 1970-м у супругов родилась дочь Александра. Брак длился 11 лет. Ровно до тех пор, пока Кончаловского не позвали работать в США.
Ирина Мартынова
Диктор телевидения
В начале 1990-х Андрей Кончаловский вернулся в Россию. А вскоре женился в четвертый раз. Его избранницей стала диктор телевидения Ирина Мартынова. Ее фото режиссер увидел на страницах журнала. Он приложил все силы, чтобы встретиться с ней и очаровать.
Фото: Кадр видео
Они поженились в 1990-м, а уже через год у пары родилась старшая дочь Наталья, еще через два — младшая Елена.
Фото: Кадр видео
Этот брак режиссера продержался семь лет. В 1997 году Ирина Мартынова подала на развод. Долгое время экс-супруги не называли причин расставания. Но годы спустя бывшая диктор заявила, что ей надоело мириться с изменами мужа.
Фото: East News
После развода Мартынова посвятила себя воспитанию дочерей, ее карьера на телевидении закончилась.
Ирина Бразговка
Актриса
У Андрея Кончаловского есть 42-летняя дочь Дарья, которую родила Ирина Бразговка. Режиссер и актриса были вместе всего год. Кончаловский сразу предупредил что их отношения долго не продлятся, потом он уедет и ее с собой не возьмет. И все же она согласилась на этот роман.
Кадр фильма
Кадр программы
«Я настолько доверяла ему, что мне было все равно, что у него есть жена. Я даже не могла подумать, что Андрей Сергеевич выберет меня любимой женщиной. Я считала, что я этого недостойна», — вспоминала актриса.
Ирина понимала, что является эпизодом в жизни режиссера, речи о семейной жизни не шло. О том, что у него родилась дочь, Кончаловский узнал много лет спустя.
Десятки романов
Всю жизнь Андрея Кончаловского окружали красивые и известные женщины. Со многими его связывали романтические отношения.
В разное время среди избранниц режиссера были Жанна Болотова, Ширли Маклейн, Марианна Вертинская, Маша Мериль, Ирина Купченко, Елена Коренева, Лив Ульманн, Ким Харрис, Наталья Андрейченко, Беата Тышкевич и другие известные и не очень дамы (листайте галерею).
я выбрал вместо рекламы.
Фото: g49/ Global Look Press
И лишь пройдя через множество романов и браков, Андрей Кончаловский нашел ту единственную, на фоне которых померкли образы некогда любимых других женщин. После 20 лет брака режиссер обвенчался с Юлией Высоцкой. На церемонии присутствовали только самые близкие.
«Наши отношения эволюционируют. У каждого из нас свои недостатки, и вопрос — чем это компенсируется. Если есть любовь, то она помогает любые качества принимать и любить», — говорит актриса о главном мужчине в своей жизни.
Фото: Starface, Instagram, g49, Russian Look, Alberto Terenghi, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, кадры видео youtube-канала «Информ TV», East News, кадры фильмов и программы «Судьба человека»/ Россия