Елена Коренева раскрыла подробности романа с Андреем Кончаловским

Их отношения продолжались три года, а роль в картине режиссера подарила ей ошеломляющую популярность. «В "Романсе о влюбленных" я уже работала целиком сознательно: к тому времени за плечами были три курса Щукинского училища. И сама эта роль дала мне чрезвычайно много. Не могу сказать, чтобы мне уж очень понравился сценарий. И также — та роль, которую предстояло сыграть. Горячего стремления играть именно ее не было. Оно пришло в самом процессе работы… Кончаловский был озарен сценарием. Однажды, когда он читал вслух отрывок из него, я увидела, что он плачет. Для меня это было потрясением… Я играла не себя, мне пришлось ломать себя, приобретать какой-то иной темперамент, заострять характерность», — рассказала звезда в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Позднее актриса на 11 лет уехала в США, где снялась в ряде картин: «Возлюбленные Марии», «Гомер и Эдди», «Узник времени». Но вернувшись на родину, ей стали поступать интересные предложения от российских режиссеров, это и заставило Кореневу остаться в России.

За свою долгую карьеру актриса снялась в более чем 60 фильмах, но личную жизнь построить ей не удалось. Ее единственный брак с учителем русского языка и литературы Кевином Мосса распался в 1992 году. Супруги прожили вместе 10 лет и не имели совместных детей.