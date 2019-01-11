Секущиеся кончики, парики, лысины, наращенные пряди и не только: звезды с самыми проблемными волосами

Бритни Спирс очень старается поддерживать себя в форме и регулярно занимается фитнесом, а вот своим волосам почему-то не уделяет должного внимания. Певица буквально выжигает их, чтобы быть платиновой блондинкой, и носит наращенные пряди, за которыми явно не следит. Если на красных дорожках и концертах прическа Бритни выглядит еще более или менее ухоженно, то в обычной жизни ее спутавшиеся волосы похожи на колтуны.

Супермодель Наоми Кэмпбелл решила не заморачиваться с проблемными волосами, которые у нее начали сильно выпадать, и просто... побрилась наголо. Наоми уже много лет носит эффектные парики и не скрывает, что под ними у нее лысая голова. Недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует без макияжа и парика. «Такая, какая есть», — подписала она снимок. Поклонники похвалили Кэмпбелл за честность и написали, что она выглядит прекрасно и без волос.