Секущиеся кончики, парики, лысины, наращенные пряди и не только: звезды с самыми проблемными волосами

Бритни Спирс очень старается поддерживать себя в форме и регулярно занимается фитнесом, а вот своим волосам почему-то не уделяет должного внимания. Певица буквально выжигает их, чтобы быть платиновой блондинкой, и носит наращенные пряди, за которыми явно не следит. Если на красных дорожках и концертах прическа Бритни выглядит еще более или менее ухоженно, то в обычной жизни ее спутавшиеся волосы похожи на колтуны.
Супермодель Наоми Кэмпбелл решила не заморачиваться с проблемными волосами, которые у нее начали сильно выпадать, и просто... побрилась наголо. Наоми уже много лет носит эффектные парики и не скрывает, что под ними у нее лысая голова. Недавно она опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует без макияжа и парика. «Такая, какая есть», — подписала она снимок. Поклонники похвалили Кэмпбелл за честность и написали, что она выглядит прекрасно и без волос.
Многие знаменитости так увлекаются перекрашиванием в блонд, что их волосы напоминают выжженную пустыню. К примеру, Гвен Стефани, Кристина Агилера, Лера Кудрявцева, Леди Гага и Памела Андерсон не жалеют свои шевелюры, поддерживая имидж ярких блондинок. Некоторые звезды любят более смелые эксперименты и красят волосы во все цвета радуги, а потом отстрегают их и ходят либо с короткими стрижками, как Кэти Перри, либо с длинными наращенными прядями, как Ариана Гранде. Последняя не скрывает, что после многочисленных окрашиваний волос у нее почти не осталось.
Ариана открыто шутит над своими недостатками и запросто может опубликовать в Instagram фото, на котором позирует с роскошным длинным хвостом на голове, и заявить, что «купила себе новые волосы». «Во время съемок в сериале "Сэм и Кэт" мне на протяжении четырех лет красили волосы в красный. Представьте, что стало с моими настоящими волосами. Я ношу парики и накладные пряди, потому что мой настоящий хвост выглядит нелепо», – призналась 25-летняя певица.
Майли Сайрус также открыто говорит о том, что густой шевелюрой природа ее не наградила. Певицу много критиковали за то, что она отрезала свои роскошные волосы и сделала короткую стрижку. В итоге Майли призналась, что «все это не росло из ее головы» и раньше она просто носила более 300 наращенных прядей.
Алла Пугачева тоже известна отсутствием комплексов и... густой шевелюры. Недавно певица сняла накладные волосы прямо перед журналистами и поклонниками, заявив, что не стесняется своей внешности.
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Текст: Роман Страстный
Фото: starface, instagram, eastnews, globallookpress, eoutube, getty, Екатерина Ширинкина / Passsion.ru
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