«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика

«Вау! Смелая и красивая», «Королева Наоми, я никогда не гордилась тобой больше, чем сейчас. Спасибо, что поделилась этой восхитительной реальностью», «Ты красивая и с нарощенными волосами и без них», — обсуждают подписчики.