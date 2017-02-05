«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика

Прическа Наоми Кэмпбелл долгое время не давала покоя сплетникам. Поговаривали, что из-за частых наращиваний свои волосы супермодели уже давно выпали, а остатки былой роскоши она заплетает в косички и прикрывает париком. Сегодня в блоге звезды появилось фото, которое подтвердило эту теорию.
«Такая, какая есть», — написала звезда.
«Вау! Смелая и красивая», «Королева Наоми, я никогда не гордилась тобой больше, чем сейчас. Спасибо, что поделилась этой восхитительной реальностью», «Ты красивая и с нарощенными волосами и без них», — обсуждают подписчики.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, Volker Dornberger/Sonia Moskowitz/Ricky Fitchett/Nancy Kaszerman/globallookpress