Море воздушных шаров, задорные танцы и файер-шоу: Максим Галкин показал видео с масштабной вечеринки своих детей

Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе, 18 сентября исполнилось пять лет. Малыши уже стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. На вечеринке по случаю своего дня рождения Лиза и Гарри собрали друзей и знаменитостей.
В соцсетях до сих пор появляются все новые и новые яркие фото с мероприятия, а накануне Максим опубликовал еще и видеоролик, в котором показал, чем занимались очаровательные крохи и их гости.
Аниматоры подготовили для всех забавные конкурсы, выступления с участием животных, зажигательный мастер-класс по танцам (в котором особенно отличился сын Сергея Лазарева Никита) и другие веселые идеи.
Напомним, Алла и Максим подарили детям несколько хомячков и пару канареек в качестве домашних питомцев. Лиза и Гарри были в восторге!
Фото и видео: Instagram