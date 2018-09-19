logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Море воздушных шаров, задорные танцы и файер-шоу: Максим Галкин показал видео с масштабной вечеринки своих детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Лиза и Гарри Галкины

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях Лиза и Гарри Галкины отметили свое 5-летие — родители устроили для них потрясающий праздник.

Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе, 18 сентября исполнилось пять лет. Малыши уже стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. На вечеринке по случаю своего дня рождения Лиза и Гарри собрали друзей и знаменитостей.

В соцсетях до сих пор появляются все новые и новые яркие фото с мероприятия, а накануне Максим опубликовал еще и видеоролик, в котором показал, чем занимались очаровательные крохи и их гости.

Аниматоры подготовили для всех забавные конкурсы, выступления с участием животных, зажигательный мастер-класс по танцам (в котором особенно отличился сын Сергея Лазарева Никита) и другие веселые идеи.

Напомним, Алла и Максим подарили детям несколько хомячков и пару канареек в качестве домашних питомцев. Лиза и Гарри были в восторге!

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира