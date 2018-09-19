Море воздушных шаров, задорные танцы и файер-шоу: Максим Галкин показал видео с масштабной вечеринки своих детей

Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой, двойняшкам Гарри и Лизе, 18 сентября исполнилось пять лет. Малыши уже стали почти так же популярны, как и их знаменитые родители. На вечеринке по случаю своего дня рождения Лиза и Гарри собрали друзей и знаменитостей.

В соцсетях до сих пор появляются все новые и новые яркие фото с мероприятия, а накануне Максим опубликовал еще и видеоролик, в котором показал, чем занимались очаровательные крохи и их гости.