Кудрявцева, Пугачева, Беллуччи и другие самые трогательные звездные мамы старше 40 лет
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Фото: Instagram
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева, у которой есть 29-летний сын Жан, прошлым летом родила хоккеисту Игорю Макарову дочь Машеньку, после чего показала себя поклонникам с совершенно новой стороны. Оказалось, что Лера может быть не только успешной телеведущей и эффектной блондинкой с железным характером, но и трогательной и нежной мамочкой, которая обожает свое чадо. Теперь Кудрявцева регулярно публикует в Instagram фото и видео с дочкой, которые сопровождает постами о том, как она счастлива.
Алла Пугачева
Фото: Instagram
Когда шесть лет назад на свет появились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, это стало настоящей сенсацией. Супруги скрывали, что скоро станут родителями, и объявили радостную новость только после рождения малышей от суррогатной матери. Сейчас певица практически все свое время посвящает воспитанию детей и регулярно публикует в Instagram забавные ролики с детьми, которые неизменно собирают тысячи лайков и комментариев. Конечно, больше всего обсуждают, на кого из родителей больше похожи Лиза и Гарри и пойдут ли они по их стопам. Малыши выходят на подиум и в свет, а недавно пели вместе с Аллой Борисовной во время ее концерта, посвященного ее юбилею.
Моника Беллуччи
Фото: Eastnews
В 37 лет Моника Беллуччи узнала от врачей, что шансы стать матерью в ее случае минимальны. Актриса была подавлена и решила с головой окунуться в работу, а спустя год забеременела от теперь уже бывшего супруга Венсана Касселя. Вторая дочь актеров появилась на свет, когда Монике было 45. Беллуччи рада, что все произошло именно так, потому что раньше не была готова к материнству, а в зрелом возрасте смогла стать очень заботливой и чуткой мамочкой, для которой дети — центр ее вселенной.
Яна Рудковская
Фото: Instagram
Яна Рудковская растит старших сыновей Андрея и Николая и младшего Сашу, в котором души на чает и из которого растит будущего олимпийского чемпиона и настоящую звезду. Продюсер ласково называет сына от фигуриста Евгения Плющенко Гном Гномычем и ведет трогательный и забавный блог от его имени.
Николь Кидман
Фото: Eastnews
Многодетная мать Николь Кидман рассказала журналистам, что считает для себя вопрос материнства закрытым. «Мне не хотелось бы признаваться себе в этом, но я больше не планирую становиться матерью», — сообщила она в интервью с Marie Claire. При этом актриса подчеркнула, что 11-летняя Фейт Маргарет и 8-летняя Сандей Роуз приносят ей огромную радость, что подтверждают их трогательные семейные фотографии.
Дженнифер Лопес
Фото: Getty
Дженнифер Лопес растит 11-летний близнецов Эмму и Макса от экс-супруга Марка Энтони. Певица старается посвящать детям все свободное время возит их с собой на гастроли, выводит их на сцену, приходит с ними на ток-шоу... И всегда смотрит на них с нескрываемым обожанием. А еще может часами рассказывать об их успехах и талантах.
Виктория Макарская
Фото: Instagram
Антон и Виктория Макарские мечтали о ребенке целых тринадцать лет, но ничего не получалось. Когда Макарская наконец забеременела, это было настоящим счастьем для пары. Сейчас 7-летняя дочь Мария и 4-летний сын Иван — главная радость в жизни Виктории.
Мэрайя Кэри
Фото: Global Look Press / face to face
Мэрайя Кэри растит 8-летних близнецов Монро и Мороккана от бывшего мужа Ника Кэннона. Певица не скрывает, что беременность у нее проходила тяжело, а после родов она очень долго восстанавливалась, а также добавляет, что все это стоило того, чтобы стать самой счастливой мамой на свете.
Светлана Пермякова
Фото: Instagram
Светлана Пермякова в жизни не похожа на хмурую и строгую старшую медсестру Любовь Михайловну Скрябину из «Интернов». Особенно актриса расцвела после рождения дочери Варвары, отцом которой стал ее 21-летний директор Максим Скрябин. Светлана стала более женственной и мягкой, она регулярно показывает поклонникам, как растет и хорошеет ее доченька, и рассказывает о том, как она счастлива быть мамой такой очаровательной малышки.
Холли Берри
Фото: Eastnews
Холли Берри призналась, что в свои 46 лет считала себя слишком старой для беременности. Так что, узнав о своем интересном положении, актриса была сильно удивлена. В итоге Холли в 47 родила сына Масео от французского актера Оливье Мартинеса. Супруги в итоге развелись, и сейчас Берри растит пятилетнего сына и 11-летнюю дочь Налу от экс-бойфренда, манекенщика Габриэля Обри. Холли души не чает в детях и регулярно публикует очень нежные фото и видео с ними в соцсетях, заявляя, что они ее лучшие друзья и смысл жизни.
Ева Мендес
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Забеременев от коллеги и любимчика миллионов девушек Райана Гослинга, Ева Мендес скрывала свое положение всеми возможными способами. Ева убегала от папарацци, пряталась за шарфы, сумки и беднягу Райана, а когда беременность скрыть было уже решительно невозможно, перестала выходить из дома! В итоге актриса родила дочь Эсмеральду, а затем в такой же атмосфере строжайшей секретности на свет появилась ее сестра Амада. Теперь Ева все свое время посвящает долгожданным малышкам и совершенно забросила карьеру в Голливуде.
Фото: Instagram, кадры из эфира
Видео: Instagram
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