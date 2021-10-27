Куда пропали Линда, «Рок-острова», «Демо» и другие звезды дискотек 1990-х (часть 2)
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Фото: Кадр видео
Линда
Пик популярности Линды (Светланы Гейман) пришелся на середины 1990-х. Певица с необычным тембром, провокационными текстами и эпатажным видом не могла не привлечь внимания к себе.
Фото: www.instagram.com/lindageyman
Изначально раскруткой Линды занимался Юрий Айзиншпис, который познакомился со Светланой вскоре после ее окончания Гнесинки (а отец-банкир мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам). Но известной на всю страну артистку сделал Максим Фадеев, он же писал ей песни. «Мало огня», «Ворона» и другие хиты завсегдатаи дискотек того времени помнят наизусть до сих пор.
Отец Линды, смирившись с ее выбором пути в жизни, всячески помогал и спонсировал записи ее альбомов. Он даже построил для дочки собственную студию звукозаписи.
Кстати, в группе Линды «Конвой» на барабанах играл отец Юлии Савичевой, а сама девочка помогала в записи некоторых песен своей взрослой коллеги (в некоторых композициях звучит голос маленькой Юли).
Одни хвалили Линду за необычный имидж, песни с необычной аранжировкой, другие ругали за родительскую протекцию и слабый голос. Но она не обращала на это внимания.
Волна критики обрушилась на певицу, когда Фадеев придумал ей имидж отрешенной девушки со странным внешним видом. Тогда многие подозревали Линду в употреблении запрещенных веществ, но она всего лишь, как говорится, держала лицо.
За десятилетие Линда сменила несколько имиджей. К слову, первым ее стилистом был известный стилист Александр Шевчук. То ее «подделывали» под Мадонну, то внешний вид Линды напоминал то, как выглядят Брайан Молко и Мэрилин Мэнсон, а в конце 1990-х она и вовсе стала блондинкой.
В это время, когда грянул очередной финансовый кризис, отец Линды перестал содержать ее, музыкантов и давать деньги на прочие расходы. И, как только деньги у него закончились, Фадеев перестал работать с подопечной. Но уже без него певица выпустила несколько качественных альбомов.
В середине 2000-х в жизни артистки произошел переломный момент. Она подписала контракт с греческим композитором Стефаносом Корколисом. И он стал не только ее коллегой, но и любимым мужчиной. За 9 лет, что Линда прожила в Греции, она с мужем выпустила альбом, также они написали музыку к нескольким театральным постановкам.
Фото: Anton Kuzyakin/ Global Look press
До конца адаптироваться в Греции Линда не смогла. Тогда пара перебралась в Россию, но здесь не в своей тарелке оказался уже Стефанос. В 2014 году они расстались, оставшись в хороших отношениях.
У Линды, кроме музыкального таланта, оказались большие способности к живописи. У нее были персональные выставки в Москве, также певица и художница участвовала в перфомансах.
В сентябре 2020-го вышел десятый студийный альбом певицы «ДНК Мира». Линда продолжает гастролировать (но концертные площадки стали меньше), снимается в музыкальных шоу, а также дает онлайн-концерты.
«Рок-острова»
Бессменный лидер группы Владимир Захаров основал коллектив 1986 году, но на всю страну он прогремел после выхода клипа на песню «Ничего не говори».
Фото: Кадр видео
После громкого успеха группа стала активно гастролировать, снимать клипы и выпускать альбомы. Но в 1998-м случился экономический кризис, подкосивший деятельность «Рок-островов». Из-за нехватки денег студия «Союз» перестала раскручивать музыкантов. Чтобы сгладить шероховатости в деловых отношениях группа разрешила «Союзу» взять в свои тогда очень популярные сборники несколько песен, а студия вместо этого, без согласования с артистами, самостоятельно выпустила их альбом «Новое и лучшее». Гонорар музыканты не получили.
В начале 2000-х гастролей почти не было. Владимир Захаров переехал с семьей в Москву, остальные участники группы остались в родном Нижнем Новгороде. В кризисное время коллектив почти не собирался вместе, каждый из артистов занялся своим делом: кто-то ушел бизнес, кто-то пел в церковном хоре, кто-то работал учителем.
В последующие годы Владимир Захаров занимался сольным творчеством. К тому же из-за разногласий — творческих и финансовых — группу покинули некоторые участники.
В 2010-м, после долгого перерыва вышел студийный альбом группы «Позволь тебя любить». А еще три года спустя состоялась премьера первого за 13 лет клипа. Всего дискография «Рос-островов» состоит из 15 дисков.
Коллектив жив, гастролирует, принимает участие в радиопрограммах. О творческой жизни группы можно узнать на ее странице в Instagram.
Mr. Credo
Имя Александр Махонин мало о чем говорит меломанам, в отличие от звучного псевдонима Mr. Credo. Музыкант, прославившийся в 1990-х и начале нулевых добился статуса звезды без блата и больших денег.
Фото: Кадр видео
Главный хит Mr. Credo «Чудная долина» и сейчас без раздумий запоют школьники тех лет. Но были у исполнителя и другие популярные композиции. Кроме оригинально вокала Александр привлекал к себе внимание необычным имиджем в восточном стиле и образом плохого парня. За это его не раз обвиняли в пропаганде запрещенных веществ. На это он без устали отвечал, что не делал и не собирается делать, а всего лишь следует выбранному сценическому имиджу плохиша.
Группа «Кредо», созданная Манохиным в 1993-м, просуществовала всего три года. После распада коллектива Александр стал выступать сольно под псевдонимом Mr. Credo.
Артист до сих пор выступает в клубах, гастролирует и пишет песни.
«Божья коровка»
«Не ходи к нему на встречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди», — пел почти три десятилетия назад солист группы «Божья коровка» Владимир Воленко. И хит до сих пор звучит в концертах коллектива.
Фото: www.instagram.com/bogiakorovka
Композитор, аранжировщик и вокалист создал группу в конце 1980-х. Изначально идейный вдохновитель планировал развивать проект в идейно-сатирическом направлении со стебом со сцены. Но тогда популярностью пользовалась танцевальная музыка — и идея Воленко не реализовалась.
Разочарованный он некоторое время играл в группе «Мираж». Затем создал группу «Каролина», но через три года ушел и из нее, вновь возродив «Божью коровку». Популярной группа стала после выхода песни «Гранитный камушек». Последовали съемки в музыкальных телепрограммах, гастроли, выступления перед большой аудиторией.
За короткое время группа выпустила несколько студийных альбомов, а позже подписала контракт с Иосифом Пригожиным.
В начале «нулевых» в группе произошли перемены: пришла новая солистка Наталья Полещук, взявшая псевдоним Шоколадкина. Она сменила Инну Анзорову и на сцене и в личной жизни, став женой Владимира (первой была Инна).
У супругов стали рождаться дети, и музыканты на некоторое время потеряли интерес к творчеству. К тому же они углубились в религию, став членами евангельского союза. Долгое время группа давала только рождественские и пасхальные концерты. Но через несколько лет вернулась к привычному для себя репертуару.
В 2021-м года группа представила снятый 15 лет назад клип «Рыба». Группа до сих пор гастролирует и участвует в дискотеках в стиле ретро.
«Ван Моо»
«Народное техно», «Танцы на атомной станции», «Хава Нагила»... Это все они, один из самых ярких танцевальных коллективов начала 1990-х — группа «Ван Моо», основанная Сергеем Савиным (вокал) и Игорем Пуховичем (музыка и тексты).
Фото: Кадр видео
Премьера дебютного клипа группы состоялась в 1992 году в одном из первых выпусков передач «Пока все дома».
В течение нескольких лет «Ван Моо» выпустила два альбома, записала несколько синглов (в том числе на студии Аллы Пугачевой), поучаствовала в крупнейших музыкальных фестивалях.
Но в 1996 году группа распалась из-за разногласий своих основателей. Тогда Сергей Савин создал еще одну группу с известным музыкантом Анатолием Крупновым. Но новому проекту не суждено было существовать долго: Крупнов умер от сердечного приступа в возрасте 31 года.
После внезапной смерти друга Савин бросил музыку, стал работать диджеем на радио и учиться на режиссера театральных массовых мероприятий. Затем он подался в бизнес, организовал свою компанию. Через 10 лет «Ван Моо» опять вернулась на сцену, но снова ненадолго, а Сергей вернулся в рекламный бизнес.
«Демо»
В 1998 году группу основали продюсеры Вадим Поляков и Дмитрий Постовалов, они же работали с Ликой Стар.
Фото: www.instagram.com/sashazvereva
Саша Зверева пришла в коллектив год спустя, ей было всего 17 лет. Она спела хиты «Солнышко в руках, «Дождик» и другие. Группа за короткое время стала лауреатом престижных музыкальных фестивалей. Группа с успехом гастролировала в США, Прибалтике, Европе, Австралии.
Когда певице было 19, у нее начался роман с продюсером «Демо» Вадимом Поляковым.
Спад популярности группы пришелся на середину «нулевых». В это же время солистка коллектива активно занималась обустройством личной жизни. Она вышла замуж за работника банка Илью Гусева и родила от него двоих детей — Василису и Макара. Второго сына Льва Саша родила, будучи замужем за диджеем Дмитрием Алмазовым.
В 2020-м Саша Зверева вышла замуж за американца Дэна Уолбрана. У пары родился сын Себастиан. Момент рождения малыша экс-певица, а ныне популярный блогер подробно описывала на своей странице в социальной сети.
Саша давно живет в Америке.
Фото и видео: Instagram, кадры видео, Anton Kuzyakin/ Global Look press, vk.com