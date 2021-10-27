Куда пропали Линда, «Рок-острова», «Демо» и другие звезды дискотек 1990-х (часть 2)

Одни хвалили Линду за необычный имидж, песни с необычной аранжировкой, другие ругали за родительскую протекцию и слабый голос. Но она не обращала на это внимания.

Волна критики обрушилась на певицу, когда Фадеев придумал ей имидж отрешенной девушки со странным внешним видом. Тогда многие подозревали Линду в употреблении запрещенных веществ, но она всего лишь, как говорится, держала лицо.

За десятилетие Линда сменила несколько имиджей. К слову, первым ее стилистом был известный стилист Александр Шевчук. То ее «подделывали» под Мадонну, то внешний вид Линды напоминал то, как выглядят Брайан Молко и Мэрилин Мэнсон, а в конце 1990-х она и вовсе стала блондинкой.

В это время, когда грянул очередной финансовый кризис, отец Линды перестал содержать ее, музыкантов и давать деньги на прочие расходы. И, как только деньги у него закончились, Фадеев перестал работать с подопечной. Но уже без него певица выпустила несколько качественных альбомов.

В середине 2000-х в жизни артистки произошел переломный момент. Она подписала контракт с греческим композитором Стефаносом Корколисом. И он стал не только ее коллегой, но и любимым мужчиной. За 9 лет, что Линда прожила в Греции, она с мужем выпустила альбом, также они написали музыку к нескольким театральным постановкам.